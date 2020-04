Recordada caída de Mike Tyson sigue generando burlas de sus fanáticos

El excampeón Mike Tyson, tiene tiempo para todo y, aunque principalmente se dedica al cuidado de sus mascotas y al manejo de sus negocios, sus ocurrencias nunca pasan desapercibidas, tal como sucedió en diciembre de 2015, cuando empezó a intentar conducir una patinerta eléctrica sin manubrio, conocida como 'hoverboard' en su casa y sufrió una caída que es recordada con mucha gracias por todos sus aficionados.

Tyson, ignorando las recomendaciones para los principiantes y arriesgando, como suele hacerlo con la mayoría de temas que enfrenta, se subió a la patineta como si fuera un experto y cuando todo parecía controlado, sufrió un accidente que lo dejó en el piso como si recibido uno de esos golpes de 'knock out' que, en la mayoría de casos, ponía sobre sus rivales, en los cuadrilateros en los que solia pelear.

El video que aún circula por las redes sociales, muestra el fuerte impacto que sufrió uno de los boxeadores que tras su aparición fue considerado como uno de los mejores del mundo, golpe que meses después confesó que lo envió a la clínica pues sentía que se había roto los huesos de la columna y que días después le seguía impidiendo caminar con normalidad, por lo que tuvo que someterse a algunos exámenes.

Ocurrido esto, Tyson no se volvió a subir a este tipo de patinetas, según confesó. De igual manera, se sigue mostrando en sus redes sociales divirtiéndose con otras actividades mucho menos arriesgadas y en las que, seguramente, no volverá a sufrir este tipo de caídas que, más allá de la gracia, resultan bastante riesgosas para su salud.

Mike Tyson on a hoverboard... only one outcome 😂😂😂 pic.twitter.com/2qczkKdpsu