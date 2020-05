Recordando a la Valdiri: Michael Ortega le manda caliente indirecta a su ex

En las últimas semanas, durante la crisis en Colombia por la pandemia del coronavirus, el futbolista Michael Ortega hizo sonar su nombre gracias a generosas donaciones económicas que hizo para las personas más afectadas por el desempleo. El jugador tiene un presente estable en el Omonia de Chipre, aunque desea regresar más adelanta al FPC.

Sin embargo, ahora fue polémica por un tweet que puso esté viernes en su cuenta, donde hacía alusión a la popular frase de estos días donde se mencionan cosas desagradables para compararlo con el año 2020. Ahí aprovechó para mencionar a su “exnovia” tóxica: Andrea Valdiri, bailarina barranquillera.

“Qué año tan tóxico, se me parece a alguien que no voy a decir quién ex”, luego un usuario le preguntó que si era una bailarina y él respondió “No sé nada, soy turista”. Además de otras reacciones haciendo alusión hacia Andrea Valdiri.

Cabe recordar que Michel Ortega, recodado por su paso en Junior de Barranquilla, Deportivo Cali y Once Caldas, tuvo varias polémicas años atrás por los problemas de su relación sentimental con Valdiri, donde incluso se divulgaron algunas fotografías íntimas de ambas personas y hubo rumores de demandas.

Que año tan tóxico, se me parece a alguien que no voy a decir quién ex