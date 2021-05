Reforma a la Salud: ¿Qué decisión tomó el congreso con la medida?

Pese a los esfuerzos que hizo el ministro Fernando Ruiz, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y Cambio Radical para tratar de salvar la reforma a la salud, el proyecto naufragó en el Congreso de la República con una votación de 11 contra 2 en el Senado y 16 contra 3 en Cámara.

Las Comisiones Séptimas votaron el archivo de esta iniciativa y la misma se hundió sin haber podido superar su primer debate, pese a que tenía mensaje de urgencia de parte del Gobierno nacional.

Esta propuesta se quedó sin respaldo en el Congreso, luego de que los partidos Conservador, Liberal, ‘la U’, las bancadas cristianas y la oposición anunciaran que no la respaldarían por considerar que no solucionaba los verdaderos problemas que tiene el sistema.

Las proposiciones que pedían el hundimiento de la reforma a la salud argumentaban que era necesario escuchar el clamor de la ciudadanía en las calles en el marco del paro nacional, que reclamaba el archivo de este polémico proyecto.

El senador Carlos Motoa, quien fue uno de los ponentes, lamentó que el proyecto se haya naufragado un año después de haber sido radicado y sin haber podido superar ni si quiera su primer debate.

“No puedo pasar por alto estas proposiciones de archivo que se han presentado, que las veo más como un tema de conveniencia por parte de algunos actores o partidos políticos y quiero ratificar mi compromiso desde que se radicó esta iniciativa de defender el talento humano en salud”, dijo Motoa al resaltar el artículo del proyecto que prohibía la tercerización laboral del personal de clínicas y hospitales.

El senador Fabián Castillo, quien fuera otro de los ponentes, consideró que con el archivo de este proyecto perdieron todos los colombianos.

“¿Quienes ganaron?, los que se están manifestando yo no creo que hayan ganado, todos ellos y nosotros somos usuarios del sistema y todos perdimos, solo se beneficiaron quienes les conviene que no haya cambios, quienes no hacen una buena labor dentro del sistema; perdimos en verdad una oportunidad”, indicó.

Por su parte, el representante a la Cámara Jairo Humberto Cristo indicó que con el hundimiento de la reforma, también se pierde la posibilidad de meter en cintura a las EPS.

“Pretendíamos hacer la depuración de las EPS, creo que este es un artículo muy importante, liquidar las empresas que hoy le incumplen a los usuarios y que yo diría matan más colombianos que el propio conflicto armado en los últimos 50 años. Esta depuración de las EPS era fundamental”, manifestó.

Por el contrario, el representante opositor Fabián Díaz celebró que se haya caído esta reforma que, según él, fortalecía el negocio de la salud.

“La salud no puede seguir siendo un negocio y como se planteaba en esta reforma era continuar con ese negocio que se inventaron. Y si continuamos con ese sistema como un negocio, nunca vamos a llegar a buen puerto, porque cuando prima la utilidad que la vida, pasan las cosas que hoy pasan en nuestro sistema de salud, que se ha convertido en un cáncer para el país”, añadió.

Los congresistas afirmaron que era necesario atender el clamor de la ciudadanía en las calles que exigía el hundimiento de este proyecto de ley y así lo interpretaron los partidos que en sus respectivas bancadas decidieron no apoyarlo.

Los legisladores coincidieron en que es necesario tramitar un proyecto de ley concertado con todos los sectores, que sí brinde solución a los problemas que tiene el sistema de salud.