Renta básica Bogotá: quiénes recibirán 625.000 pesos y qué se debe hacer

Luego de la emergencia sanitaria sufrida a consecuencia del Covid-19, una de las mayores preocupaciones obedece a la crisis económica que afecta a miles de familias bogotanas quienes se encuentran en el límite de la vulnerabilidad.

Ante esto, justamente la Alcaldía y algunas autoridades locales, han decidido hacerle frente a la situación, mediante auxilios económicos que sirvan para apaciguar el mal momento que viven residentes de la capital del país; de allí, la Renta básica.

Así las cosas, vale resolver algunas preguntas comunes relacionadas al tema en mención.

¿CÓMO SABER SI ES BENEFICIARIO DE LA RENTA BÁSICA EN BOGOTÁ?

Al ir al enlace Renta Básica Bogotá, se diligencian los datos requeridos, que obedecen a nombres, apellidos, tipo y número de identificación, finalizando con la fecha de expedición de su documento.

¿CÓMO INSCRIBIRSE PARA RECIBIR LA RENTA BÁSICA?

A través del enlace ya mencionado, hay que registrarse en la última actualización del sistema.

¿A CUÁNTO ASCIENDE LA SUMA DEL AUXILIO ECONÓMICO?

En la actualidad, dadas algunas gestiones por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se han incrementado los recursos, por eso, se puede recibir hasta $625.000 dependiendo del número de integrantes de la familia y las condiciones de pobreza que esta presente.

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDE INSCRIBIR?

De momento, no hay una fecha límite para hacerlo, sin embargo, sí es recomendable hacerlo cuanto antes, en vista de evitar inconvenientes de última hora; cabe recordar que al ingresar a la página web de la Renta básica -mismo enlace ya mencionado-, se puede consultar si es beneficiario, y allí mismo puede inscribirse; en caso de no serlo, no será posible aspirar para tal auxilio.

El programa le apunta a evitar que la pérdida de calidad de vida de algunos hogares con condiciones precarias en términos económicos, se agudice; y a su vez, espera sostener esta este auxilio al menos hasta que la crisis económica actual, tenga avances importantes.