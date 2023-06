Renta Ciudadana: ¿Cómo saber si giro de $500.000 aún está disponible?

‘Renta Ciudadana’ es un apoyo económico que el Gobierno Nacional está ofreciendo a las familias vulnerables y en extrema pobreza para proteger a cientos de ciudadanos.

Los giros de hasta $500.000 mensuales ya fueron desembolsados a las familias en condiciones económicas débiles beneficiarias en este primer ciclo (mes de abril y mayo) y pueden ser retirados a través de la red de Banco Agrario.

Lea además: Renta ciudadana: Inescrupulosos están estafando con el pago de los $500.000

No obstante, hasta el momento cerca de un 6% no ha hecho el reclamo de este bono. "Los hogares beneficiarios de Tránsito a #RentaCiudadana que no reclamaron la transferencia, es decir el 6% de las familias, tendrán la posibilidad de recibir los recursos de manera acumulada en el siguiente ciclo de pago", mencionó Prosperidad Social.

De acuerdo con lo mencionado por la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, se espera que para finales de junio ya inicie el otro ciclo. Por eso las familias que están siendo beneficias deben estar atentas desde el próximo 29 de junio.

¿Cómo consultar si tiene giros de Renta ciudadana?

Para saber si usted es del 6% de las familias que aún no ha hecho el retiro de la primera jornada de pagos del bono, debe seguir los siguientes pasos:

Ingrese a rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co

Seleccione Familias Inscritas

Haga click en el botón Consulte aquí si está inscrito

aquí si está inscrito Ingrese la información personal

Seleccione la opción Consultar

De interés: Renta ciudadana: nuevas inscripciones para recibir el bono de $500.000

Cabe destacar que el Departamento de Prosperidad Social ha anunciado que hay una suspensión temporal para las inscripciones del programa Renta Ciudadana, pues hace parte de una medida de prevención para que no haya un manejo inadecuado por parte de terceros que intentan politizarlo.