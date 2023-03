Resultados de las loterías del Tolima y Cundinamarca del 27 de marzo de 2023: ganadores y premios

Resultados loterías del lunes 27 de marzo de 2023

Lotería de Cundinamarca

27 Marzo 2023

0620 serie 046

Sorteo: 4639

Premio Mayor: $3.000 Millones



Lotería del Tolima

27 Marzo 2023

1866 serie 087

Sorteo: 4006

Premio Mayor: $2.000 Millones

Resultados de chances en Colombia del 27 de marzo de 2023

Dorado mañana: 4846

Dorado Tarde: 3844

Culona: 5168

Super Astro Sol: 9266 - Acuario

Super Astro Luna: 0640 - Sagitario

Pijao de oro: 8933

Paisita día: 5826

Paisita noche: 5488 - Toro

Chontico día: 5118

Chontico noche: 9017

Cafeterito tarde: 0101

Cafeterito noche: 8034

Sinuano día: 2004

Sinuano noche: 3484

Cash three día: 260

Cash three noche: 834

Play four día: 7564

Play four noche: 0854

Saman día: 6309

Caribeña día: 0668

Caribeña noche: 3913

Motilón Tarde: 0215

Motilón Noche: 6763

Fantástica día: 4519

Fantástica Noche: 2242

Antioqueñita Día: 0414

Antioqueñita Tarde: 7958

Culona noche: 1214