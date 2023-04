Resultados loterías de Medellín, Santander y Risaralda del 14 de abril de 2023: ganadores y premios

Resultados de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda del 14 de abril de 2023

Lotería de Medellín

14 Abril 2023

4773 serie 027

Premio Mayor: $10.000 Millones

Lotería de Santander

14 Abril 2023

6112 serie 023

Premio Mayor: $7.200 Millones

Lotería de Risaralda

14 Abril 2023

2263 serie 066

Premio Mayor: $1.400 Millones

Vea también: Freddy Rincón: revelan números de la suerte para jugar la lotería tras un año de su muerte

Resultados de los chances en Colombia del viernes 14 de abril

Antioqueñita Día: 1263

Antioqueñita Tarde: 0891

Cafeterito noche: 1281

Cafeterito tarde: 8335

Caribeña día: 6665

Caribeña noche: 2128

Cash three día: 437

Cash three noche: 073

Chontico día: 8528

Chontico noche: 7506

Culona noche: 5216

Culona: 8164

Dorado mañana: 0760

Dorado Tarde: 9315

Fantástica día: 3977

Fantástica Noche: 6044

Motilón Noche: 9858

Motilón Tarde: 0919

Paisita día: 2080

Paisita noche: 6152-Cabra

Pijao de oro: 0119

Play four día: 2504

Play four noche: 9007

Saman día: 9316

Sinuano día: 2330

Sinuano noche: 1152

Super Astro Luna: 2020 - Libra

Super Astro Sol: 6943 - Sagitario.