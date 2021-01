¿Se va de WhatsApp? Lo que debe tener en cuenta si elige otra app

El anunció sobre la actualización de la política de privacidad de WhatsApp, que condiciona el uso a la autorización para compartir datos con aplicaciones de Facebook, causó que cientos de usuarios en el mundo decidieran migrar a otras plataformas de mensajería instantánea.

Dicha situación causó que WhatsApp tomará la decisión de retrasar la fecha de implementación de sus nuevas políticas, para el próximo el 15 de mayo de 2021. Esto con el propósito de "aclarar de mejor manera el funcionamiento de las nuevas normas de privacidad y seguridad en la app".

Mire acá: Superindustria investiga a WhatsApp por cambios en política de datos

"Estamos moviendo la fecha en la que se les pedirá a las personas que revisen y acepten los términos. A nadie se le suspenderá o eliminará su cuenta el 8 de febrero. También vamos a hacer mucho más para aclarar la información errónea sobre cómo funciona la privacidad y la seguridad en WhatsApp", indicó recientemente la marca mediante un comunicado.

Esta medida busca detener la ola de usuarios que están abandonando la aplicación, para utilizar servicios como Telegram, Threema o Signal que prometen brindar mayor privacidad. Sin embargo, es importante saber qué condiciones de seguridad ofrecen las plataformas de mensajería instantánea que compiten contra WhatsApp.

Lea también: Crear memes en segundos, la función que tiene encantados a los usuarios en Telegram

De acuerdo con Dmitry Bestuzhev, director del equipo de investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky, es importante evaluar la seguridad de una app de mensajería pues de otro modo se estaría corriendo un riesgo mayor al que se quería evitar al dejar de usar WhatsApp.

Según el experto, el hecho de que la aplicación emplee el número de teléfono del usuario como credencial de acceso (ID) puede representar un problema de seguridad para los usuarios que están buscando una plataforma que blinde su privacidad. Esto se debe a que el número de teléfono de una persona es un dato que se puede conocer con relativa facilidad y por ello personas malintencionadas pueden entrar en contacto con el usuario.

Consulte también: TikTok anuncia cambios para proteger a los usuarios más jóvenes

Bestuzhev también destacó que los cibercriminales pueden usar el número de teléfono de los usuarios para buscar información adicional sobre sus víctimas, con estos datos los delincuentes pueden suplantar la identidad de una marca o persona cercana al usuario y así robar información bancaria, entre otros elementos.

Por esta razón, es importante considerar el uso de una aplicación que emplee un código generado al azar para crear el ID de usuario. Este factor ayudará a tener una comunicación más privada y segura.

Otro punto a tener en cuenta es el mecanismo como una aplicación realiza la autenticación del usuario. Actualmente WhatsApp utiliza un SMS como factor de verificación, no obstante, Kaspersky advierte que este mensaje puede ser interceptado por medio de engaños o con la clonación de la tarjeta SIM de la victima.

Vea también: ¿Quiere pasar sus stickers de WhatsApp a Telegram? Así puede hacerlo

En este sentido, los expertos en ciberseguridad recomiendan usar una plataforma que brinde un sistema de autenticación mediante una identificación única y sin depender del número de teléfono del usuario. En este sentido, aplicaciones como Threema y Signal podrían brindar mejores funciones de seguridad que WhatsApp.

De igual manera, se recomienda tener mucho cuidado con las ofertas de servicios gratuitos en internet pues algunas apps de mensajería instantánea son gratis porque sus creadores generan ganancias mediante los datos de sus usuarios.

“Por lo general, apps que ofrecen características de seguridad y privacidad avanzadas tienen un costo. Lo que el usuario debe evaluar es qué precio tiene su privacidad y seguridad”, indicó Dmitry Bestuzhev.

Tenga en cuenta que también es necesario prestar atención a los permisos que las aplicaciones solicitan. Si dichos permisos no son necesarios para el funcionamiento de la app es mejor desconfiar la plataforma.

Mire acá: Telegram y las seis ventajas que podrían favorecer a los nuevos usuarios

Bestuzhev también recalcó que los usuarios deben evaluar que la relación que las aplicaciones instaladas en su teléfono tienen con otras plataformas, pues el hecho de dejar de usar WhatsApp por no estar no de acuerdo con su actualización de políticas de seguridad, no traerá beneficio alguno si se siguen apps de redes sociales que pueden rastrear la ubicación y las actividades en línea del usuario por medio de la dirección IP.

Finalmente, le compartimos una serie de recomendaciones al momento de utilizar otras plataformas de mensajería instantánea.