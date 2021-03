TOQUE DE QUEDA: cuándo empieza a regir la medida en Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que a partir de este viernes 26 de marzo, habrá toque de queda en Bogotá desde las doce de la noche y hasta las cinco de la mañana, como parte de las medidas que serán adoptadas durante la Semana Santa para evitar que aumenten los contagios de covid-19 en la capital del país.

¿Cuándo inicia el toque de queda en Bogotá?

“Desde la media noche hasta las 5 de la mañana, desde el viernes 26 de marzo hasta el lunes 29 de marzo y nuevamente desde el miércoles 31 de marzo hasta el lunes 5 de abril y así se determinó por el Gobierno Nacional para las ciudades con bajo índice de contagio de COVID-19” aseguró la Alcaldesa de Bogotá.



El Distrito también hizo las siguientes recomendaciones:

-No viajar con gente que no haga parte del núcleo familiar y evitar las fiestas con personas que no se conocen

-No están permitidas las aglomeraciones y los eventos religiosos masivos. Estará cerrado el sendero a Monserrate.

-Estará restringida la movilidad en Bogotá desde la media noche hasta las 5 de la mañana. Habrá toque de queda en Cundinamarca desde hoy jueves 25 de marzo hasta el lunes 5 de abril en el mismo horario establecido para Bogotá.

Los buses intermunicipales no podrán superar un aforo mayor al 70% y se radicará ante el Ministerio del Interior un oficio para determinar medidas más restrictivas para Girardot, Ricaurte, Villeta, Anapoima, La Vega, Fusagasugá y La Mesa, donde la medida iniciaría a las 10 de la noche.

Sin embargo, a partir de hoy los alcaldes municipales tendrán total libertad de aplicar medidas como el 'pico y cédula' en sus municipios, con el objetivo de evitar un tercer pico de contagio por covid-19 durante la Semana Santa.

Entre tanto, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, aseguró que a partir de hoy rige la prohibición de consumo de alcohol en lugares públicos, cabalgatas, eventos con aglomeraciones y se acordó con la Iglesia Católica que no habrá procesiones.

Con respecto a las personas que piensan salir a viajar para estas fechas, se anunció que habrá 170 puntos de control en vías del departamento, dos terminales y 17 centros de despacho.

Las medidas se aplican teniendo en cuenta que Bogotá está en alerta amarilla y ha tenido avance positivo en la vacunación contra el covid-19, según señaló el secretario de Salud de Bogotá Alejandro Goméz.