Toque de QUEDA en Medellín para NAVIDAD y fin de año: fechas, HORARIOS y más

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, confirmó que decretará toque de queda desde la media noche y hasta las 6:00 a.m entre el 24 y 26 de diciembre y desde el 31 de diciembre hasta el 2 de enero de 2021.

La determinación se toma a raíz del porcentaje de ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos que está por encima del 83% y cuya demanda podría aumentar en los próximos días.

Con las medidas restrictivas para las celebraciones de navidad y fin de año, se pretende evitar el cierre de calles, las aglomeraciones y demás situaciones que aumenten el riesgo de contagio.

El alcalde aseguró que se trata de una preocupación de los mandatarios de distintas partes del mundo que se agrava en Medellín por el comportamiento ciudadano.

Quintero explicó que “yo me reúno con alcaldes de todo el mundo y hay una preocupación general. Y eso que ellos no saben cómo es navidad en Medellín, ellos no tienen cierre de cuadras, ni la copita que pasa entre 40 o 50 personas hasta que se acaba la garrafa, ni el tour por cada una de las casas de los familiares”.

Por ahora, Medellín es el único municipio que ha decretado toque de queda para estas fechas, sin embargo, Quintero aseguró que ya ha adelantado conversaciones con algunos alcaldes del Área Metropolitana sobre la posibilidad de unificar la orden.

El mandatario pidió a los ciudadanos que las fiestas de este año se realicen en las casas y con el núcleo familiar, que se evite compartir cubiertos y guardar el distanciamiento obligatorio.

De las 847 camas UCI disponibles en Medellín, el 83% ya está ocupado. Solo el 27% de la población en la capital ha desarrollado inmunidad al virus.

La cifra de ocupación UCI en Antioquia ya es del 78% lo que acerca la posibilidad de decretar por tercera vez alerta roja hospitalaria en el departamento.