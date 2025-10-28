Pese a la rápida respuesta de los servicios de emergencia que incluyó la llegada de un helicóptero, no fue posible salvar la vida del afectado. El portero español resultó ileso físicamente, aunque quedó profundamente afectado por lo ocurrido. Las autoridades locales ya iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del trágico episodio.

Inter de Milán, al conocer la noticia, decidió suspender las actividades programadas para ese día, incluyendo una rueda de prensa, como muestra de respeto hacia la víctima y su familia. Desde el club han manifestado su apoyo incondicional a Martínez, quien se encuentra bajo observación emocional mientras colabora con la policía.

Este suceso ha generado conmoción en la Serie A y ha abierto un debate sobre la presión y la exposición mediática que enfrentan los deportistas en situaciones fuera del ámbito competitivo.

Antes del incidente, Josep Martínez atravesaba un momento clave en su carrera. Había llegado al conjunto “neroazzurro” en el verano de 2024 procedente del Genoa, tras una destacada temporada en la que se consolidó como una de las promesas más sólidas del arco español. Su fichaje, valorado en más de 13 millones de euros, representaba una apuesta de futuro por parte del club.

Más allá de las repercusiones judiciales, el impacto emocional podría condicionar su desempeño profesional. El club italiano deberá manejar la situación con sensibilidad, equilibrando la comprensión hacia su futbolista y el respeto hacia la familia de la víctima.