Mar, 28/10/2025 - 10:09
Tragedia en el Inter: Su arquero Josep Martínez atropelló mortalmente a un jubilado
Josep Martínez tuvo un fuerte accidente de tránsito en una localidad cercana a la zona de Appiano Gentile.
Josep Martínez, arquero del Inter de Milán de 27 años, protagonizó un accidente de tránsito en el norte de Italia que terminó con la muerte de un anciano de 81 años que se desplazaba en silla de ruedas eléctrica.
El hecho ocurrió en Fenegrò, una pequeña localidad cercana a Appiano Gentile, donde el equipo lombardo realiza sus entrenamientos. El suceso tuvo lugar alrededor de las 9:30 de la mañana, cuando el vehículo conducido por el futbolista colisionó con el hombre mayor, quien, según las primeras versiones, habría perdido el control de su silla al cruzar la vía.
Pese a la rápida respuesta de los servicios de emergencia que incluyó la llegada de un helicóptero, no fue posible salvar la vida del afectado. El portero español resultó ileso físicamente, aunque quedó profundamente afectado por lo ocurrido. Las autoridades locales ya iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del trágico episodio.
Inter de Milán, al conocer la noticia, decidió suspender las actividades programadas para ese día, incluyendo una rueda de prensa, como muestra de respeto hacia la víctima y su familia. Desde el club han manifestado su apoyo incondicional a Martínez, quien se encuentra bajo observación emocional mientras colabora con la policía.
Este suceso ha generado conmoción en la Serie A y ha abierto un debate sobre la presión y la exposición mediática que enfrentan los deportistas en situaciones fuera del ámbito competitivo.
Antes del incidente, Josep Martínez atravesaba un momento clave en su carrera. Había llegado al conjunto “neroazzurro” en el verano de 2024 procedente del Genoa, tras una destacada temporada en la que se consolidó como una de las promesas más sólidas del arco español. Su fichaje, valorado en más de 13 millones de euros, representaba una apuesta de futuro por parte del club.
Más allá de las repercusiones judiciales, el impacto emocional podría condicionar su desempeño profesional. El club italiano deberá manejar la situación con sensibilidad, equilibrando la comprensión hacia su futbolista y el respeto hacia la familia de la víctima.
Il secondo portiere dell'#Inter Josep #Martinez hai investito e ucciso un anziano in carrozzina nel comasco. L'incidente mentre il giocatore si stava recando ad un allenamento ad Appiano Gentile. #Tg1 Davide Gangale pic.twitter.com/QpoAz3vw5z— Tg1 (@Tg1Rai) October 28, 2025
Formado en la cantera de la UD Las Palmas y con paso por el RB Leipzig, Martínez había construido una trayectoria ascendente en el fútbol europeo. Su evolución lo llevó a ganarse un lugar en la Serie A y a ser considerado un ejemplo de disciplina y proyección.
La tragedia que involucra al arquero español ha dejado una huella profunda en el entorno del Inter. Mientras la justicia italiana determina los detalles del caso, lo cierto es que el foco debe centrarse en buscar acciones contundentes para la seguridad en las carreteras del mundo.
