Tweets de voz: cómo usar la nueva herramienta que lanzó Twitter

Con el paso de los años, Twitter ha implementado nuevas opciones para que los usuarios puedan crear y compartir tweets más interactivos, gracias a ello llegaron las fotos, gifs y los caracteres extra a la plataforma.

Ahora Twitter ha lanzado una nueva herramienta que le permite a los usuarios agregar su voz a los trinos para compartir en la popular plataforma. De ahora en adelante el twittear con la voz no será muy muy diferente a trinar con texto.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!



Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD