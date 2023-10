Un extranjero sorprendió en las elecciones: quedó como el nuevo alcalde de Tunja

Mikhail Krasnov, el ciudadano ruso de 45 años de edad se convirtió en el alcalde de la ciudad de Tunja (2024-2027) con el respaldo del Partido político de Roy Barreras, La Fuerza de la Paz.

Krasnov es descendiente de padre ruso, madre ucraniana y abuelos alemanes, aunque nació en Rusia vivió gran parte de su etapa de adulta en Alemania. Allí adelantó sus estudios.

"Tengo hijos; los mayores están en Alemania y los otros en Rusia. Yo quisiera tarde o temprano que vinieran acá a trabajar, a vivir y a conocer. Tunja es parte del mundo, nosotros nos olvidamos que hace cinco siglos nosotros estábamos más conectados al mundo que ahora. Pero nosotros vamos a romper ese muro y vamos a conectar a Tunja con el mundo", sostuvo.

Vea también: ¿Quién es el exfutbolista de Santa Fe que quedó elegido al Concejo de Bogotá?

Mikhail es economista de la Universidad de Humboldt de Alemania, cuenta con tres maestrías (sociología, economía y pedagogía) realizadas en la Universidad Estatal de Sarátov de Rusia. Además de un doctorado en Sociología económica y demografía.

"Me conocen como profesor de Alemán, pero yo sé cuatro idiomas más: inglés, serbocroata, polaco y español", aseguró en entrevista con RCN Radio Tunja.

El hoy alcalde de Tunja llegó a la ciudad en el 2008 como estudiante de intercambio entre la Universidad de Humbodlt de Alemania y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Durante los últimos años se había dedicado a la academia, pues dictaba clases universitarias de alemán y economía, según el profe ruso -como se le conoce en la ciudad-, fue influenciado por sus estudiantes que le pidieron que hiciera algo por la Tunja.

"Económicamente Tunja es un barrio prestigioso de Bogotá. Tenemos vías, tenemos capital humano y lo que nos falta son los recursos financieros; pero no hay desarrollo. Entonces cuando me empezaron a decir mis alumnos que no me quejara e hiciera algo, inicie la campaña", dijo el profesor.

Aunque algunos ciudadanos le han reclamado el hecho de no tener experiencia en el sector público, Mijael considera que esto no es importante, pues esto solo les enseña a los políticos a robar plata sin ser descubiertos.

Entre las propuestas que tiene para la ciudad está atraer empresarios nacionales e internacionales para generar empleo. Inclusive, plantea construir un parque de diversiones al estilo de Disneyland.

Le puede interesar: ¿Quién fue elegido como el nuevo alcalde de Bogotá para el período 2024-2027?

Durante varios meses estuvo buscando 27.000 firmas para poder inscribir su candidatura ante la Registraduría, aunque alcanzo a reunir más de 20.000 tuvo que acceder a la propuesta de un partido político (Fuerza de la Paz) que le avaló su proyecto y le permitió convertirse en hoy en el primer mandatario de Tunja.

Plantea además pagar en su totalidad la deuda en tres años para sanear las finanzas del municipio; ejecutar proyectos que generen desarrollo económico real, duradero y sostenible; conectar a Tunja con las dinámicas sociales y económicas modernas que permitan la innovación, internacionalización e integración de Tunja con el mundo.