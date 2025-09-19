Una nueva tienda deportiva llegó a Bogotá

Este 19 de septiembre, la marca Decathlon inaugura su tienda número 19 en Colombia. El nuevo local está ubicado en el Centro Comercial Atlantis, en plena Zona T de Bogotá, una de las zonas más vibrantes de la ciudad.

La tienda se destaca por ser una de las primeras en el país en estrenar la nueva imagen sostenible de la marca francesa. El diseño apuesta por materiales amigables con el medio ambiente y busca transformar la experiencia de compra con un ambiente moderno y responsable.

Puede leer: Oficial: Movistar anunció su cuarto fichaje y sacudió al World Tour

Con más de 630 metros cuadrados, este punto de venta ofrecerá artículos para más de 60 deportes, incluyendo marcas especializadas en montañismo, ciclismo, natación, fútbol, pádel y fitness. Además, esta apertura generará empleos directos e indirectos en la ciudad.

Daniela Rodríguez, directora de la tienda Decathlon Atlantis, resaltó el compromiso de la marca: “Queremos facilitar el acceso a productos innovadores para que más personas puedan practicar deporte y mejorar su calidad de vida”.