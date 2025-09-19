Actualizado:
Una nueva tienda deportiva llegó a Bogotá
Este viernes 19 de septiembre se abrieron las puertas al público.
Este 19 de septiembre, la marca Decathlon inaugura su tienda número 19 en Colombia. El nuevo local está ubicado en el Centro Comercial Atlantis, en plena Zona T de Bogotá, una de las zonas más vibrantes de la ciudad.
La tienda se destaca por ser una de las primeras en el país en estrenar la nueva imagen sostenible de la marca francesa. El diseño apuesta por materiales amigables con el medio ambiente y busca transformar la experiencia de compra con un ambiente moderno y responsable.
Con más de 630 metros cuadrados, este punto de venta ofrecerá artículos para más de 60 deportes, incluyendo marcas especializadas en montañismo, ciclismo, natación, fútbol, pádel y fitness. Además, esta apertura generará empleos directos e indirectos en la ciudad.
Daniela Rodríguez, directora de la tienda Decathlon Atlantis, resaltó el compromiso de la marca: “Queremos facilitar el acceso a productos innovadores para que más personas puedan practicar deporte y mejorar su calidad de vida”.
La elección del centro comercial responde a su ubicación estratégica, su excelente conectividad con transporte público y su amplia oferta comercial y de entretenimiento, convirtiéndolo en un punto de referencia para bogotanos y visitantes.
Este nuevo local será el sexto más grande dentro del centro comercial y estará ubicado en el tercer piso, con acceso por ascensores y escaleras. Los clientes podrán combinar su visita con opciones gastronómicas y de entretenimiento que ofrece Atlantis.
Finalmente, Decathlon reafirma su apuesta por la sostenibilidad y la innovación, mientras sigue expandiéndose en Colombia. Además de Bogotá, la marca avanza con nuevos formatos en ciudades intermedias, como su primera “isla” en Ibagué, buscando acercar el deporte a más personas en todo el país.
