"Voy a fuego con esto": Ibargüen, su candidatura al Senado y por qué tomó la decisión

Tremenda sorpresa causó el anuncio del Partido de La U sobre Caterine Ibargüen, quien encabezará la lista al Senado por esa colectividad y dará un gran salto del deporte a la política luego de todas las alegrías que le dio a Colombia en el salto triple.

En entrevista con La FM, la atleta colombiana mostró el orgullo y la felicidad que tiene de poder llegar a hacer parte del Congreso y trabajar por las regiones más pobres y olvidadas por el Estado, de las cuales ella hizo parte, pero con su valentía y talento logró salir sola adelante y convertirse en una razón para que Colombia gritara de felicidad con cada victoria que nos dio, convirtiéndose en la reina del salto triple a nivel mundial.

Vea también: Caterine Ibargüen se lanza a la política: partido y cargo al que aspira

Como era de esperarse, su decisión de incursionar en la política ya tiene varios detractores y críticos que la han atacado por querer hacer política y también por decidir hacerlo por el partido de La U.

En diálogo con La FM, Ibargüen mostró que poco o nada esto le importa y aclaró que ella no va a trabajar por los ideales de una colectividad sino por Colombia y por una transformación del país desde el deporte.

"Voy a fuego con esto, sin importar el partido que haya escogido, Caterine es Colombia y el partido es un vínculo y un medio para poder hacer realidad este sueño (...) Soy la misma del pueblo sin importar donde esté, mi transparencia perdurará por siempre", aseveró con la vehemencia que la caracteriza en su voz.

Le puede interesar: [Video] Hinchas de Colombia se agarron a 'silletazos' tras empate ante Ecuador

Incluso fue más allá, indicó que si en el camino de la política que emprende se encuentra con cosas con las que no está de acuerdo, sentará su voz y si definitivamente no lo comparte preferirá retirarse.

No teme que su imagen se pueda ver afectada por hacer política porque, a su juicio, nada puede borrar la carrera de atletismo que consiguió estos años, y además, porque desde el Congreso buscará ayudar a los jóvenes de las regiones "para quitarle niños a la delincuencia y niñas a la prostitución" desde la educación y el deporte que, asegura, falta en estas zonas apartadas del país.

"Si me detengo a pensar en cuestionamientos en mi vida hoy no reconocieran que una niña de Urabá salió adelante por sus decisiones esas personas (que la critican) a lo mejor nunca han vivido que en su mesa no haya comida, o que me tocaba sacarme las piedras de los pies que se me enterraba al correr descalza en Urabá. Ven la imagen que he construido, pero no ven el camino que me costó para llegar, no se sientan a ver cuál es mi gran objetivo", refirmó con voz fuerte y contundente.

Sobre las críticas dijo que tomará lo bueno de ellas y que todo el mundo es libre de expresar.