Wanda Nara y Maxi López protagonizan otro lamentable escándalo

Los escándalos y discusiones entre Wanda Nara y Maxi López nunca pasan de moda y siempre tienen un nuevo capítulo, que en esta ocasión se generó a causa del traslado de la modelo, sus hijos y su actual pareja, el futbolista de PSG, Mauro Icardi, desde Francia hacia Italia, donde tienen una casa ubicada en la región de Lombardía, a la cual llegaron desde París y luego de conducir por varias horas.

Al enterarse de la decisión de Wanda y Mauro, Maxi López lanzó una fuerte crítica a la modelo, madre de tres hijos con el futbolista: "Me gustaría saber bajo qué criterio rompes una cuarentena de una pandemia mundial, donde a todo el mundo se le pide no salir, y expones a nuestros hijos a un viaje de un país a otro, te mueves y te vas al epicentro del contagio (Lombardía) en Italia, sin importante ningún tipo de consecuencia. ¿Qué se te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tienes en el mundo es la salud de nuestros hijos? Me indigna que no tomes conciencia. Si no quieres hacerlo por vos, hazlo por ellos que hoy eres madre de cinco criaturas, pero parece que no te diste cuenta".

El alegato, que parece válido visto de esta forma, no quedó ahí y tuvo la réplica instantánea de la mediática modelo. " Me acusó de traer a los niños de París a Italia, en el corazón de la pandemia. Pero Maxi sabe muy bien dónde vivimos: no estoy en Como, sino en un pueblo cerca de Como, donde hay muy pocos casos. Y aquí está mi casa, mientras que en París tuve que dejar el que alquilaba, el contrato expiró. También decidimos regresar consultando con el pediatra, un médico de primera línea con el que hablo con todos los días", aseguró a la revista 'Chi'.

Respuesta que no quedó ahí y que amplió a la mencionada revista: "Desde París todos los jugadores se han ido a sus países. Y ahora somos italianos, si algo me pasa, prefiero que me pase aquí, en mi casa. Mi país es Italia, que me dio y nos dio todas las cosas hermosas que tenemos, por eso quiero quedarme aquí. También podría haber cogido un vuelo privado para regresar a Argentina, en lugar de eso tomamos dos autos desde París, el mío y el de Mauro, dividimos a los niños e hicimos 750 kilómetros en nueve horas y media de viaje, cantando mil millones de canciones sin parar. Era más arriesgado ir a Argentina".

Finalmente, como si se hubiera quedado corta frente a la publicación, se adentró un poco más en el aspecto personal y escribió en sus redes: "Me parece triste que necesite utilizar a sus hijos con mentiras para figurar... Y más cuando ellos mismo le piden por favor que no se refiera a ellos ni a mí. La persona que dice temer debería preocuparse por los deberes de padre que no cumple hace años. Hace años que solo quiere hacer daño".

Y aunque horas más tarde, Wanda borró esa última publicación, lo cierto es que los escándalos siguen y la discordia por una relación que empezó en medio de una gran polémica, parece que nunca se calmará.