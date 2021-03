WhatsApp: ¿cómo chatear sin que aparezca el aviso de "escribiendo"?

Sin duda alguna, WhatsApp continúa estando entre la principales opciones de comunicación para millones de personas, no en vano la aplicación de mensajería instantánea ostenta más 2000 millones de usuarios en el mundo.

Sin embargo, la plataforma también cuenta con algunas características que pueden convertirse en un dolor de cabeza. Prueba de ello es el 'doble check azul' y el aviso que notifica al usuario cuando un contacto está escribiendo un mensaje. Este tipo de funciones impiden que el usuario pueda pasar desapercibido en momento donde necesita 'desaparecer' de ciertos contactos, mientras chatea en la app.

Pese a que algunas de estas características no pueden ser modificadas por el usuario, sí existen un par de trucos para eliminar el mensaje "escribiendo" que aparece en la parte superior del chat.

Uno de los métodos más sencillos para enviar un mensaje sin que un contacto vea que el usuario está escribiendo en el chat, consiste retirar los datos móviles y la conexión WiFi antes de escribir y enviar el mensaje.

Tenga en cuenta que WhatsApp se actualiza en tiempo real gracias a su conexión a internet, sin embargo, la aplicación permite acceder a chats o redactar un mensaje sin necesidad de estar conectado a Internet. No obstante, para enviar el mensaje sí es necesario contar con acceso a internet.

Otra alternativa es utilizar aplicaciones creadas por terceros, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, que permiten alterar varias características de la plataforma. Estas apps permiten cambiar el color de los chats, eliminar el 'doble check azul' para los mensajes leídos, junto al mensaje de "escribiendo".

Pese a que la mayoría de estos 'mods' no oficiales no causan problemas para los usuarios, el emplear estas plataformas siempre representa un riesgo porque sí generan brechas de seguridad que puede ser un usadas por hackers dedicados a secuestrar cuentas de WhatsApp.

Cabe recalcar que la plataforma de mensajería ha advertido que tomará acciones en contra de las personas que utilicen las plataformas WhatsApp Plus, GB WhatsApp, u otras aplicaciones similares. De acuerdo con lo el blog oficial de la app, los usuarios que instalen esta aplicaciones corren el riesgo de sufrir un bloqueo de su cuenta, por utilizar modificaciones no autorizadas.

"Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", precisa la marca en una publicación en su blog oficial.