Carlos Sainz se refiere al segundo lugar de Fernando Alonso en el Dakar

El piloto español Carlos Sainz (Mini) afirmó este lunes que ya se esperaba el gran nivel que Fernando Alonso (Toyota) está demostrando en su debut en el Dakar, donde terminó segundo la octava etapa del rally.



"Yo la verdad es que me esperaba esto de él. No me ha sorprendido porque es un gran piloto y se adapta muy bien a cualquier circunstancia", dijo Sainz, que en esta etapa mantuvo la primera plaza de la clasificación general aunque vio reducida su ventaja sobre Nasser Al Attiyah (Toyota) y Stéphane Peterhansel (Mini).



"La segunda posición de Alonso un poco anecdótica, pero lo importante es el ritmo que está llevando, cómo lo está haciendo y lo bien que lo está haciendo", agregó.

Sobre la etapa, Sainz narró las dificultas que tuvo para abrir pista, al ser el primer coche en salir a la etapa tras haber ganado la séptima etapa y además no tener ninguna referencia de las huellas de las motos, cuya jornada se suspendió por el mortal accidente que el lunes tuvo el piloto portugués Paulo Gonçalves.



"Había mucho fuera de pista, sin traza de ningún tipo y nos quedamos en un sitio atascados en una duna, donde perdimos bastante tiempo", explicó Sainz.



"Luego atacamos muy fuerte hasta recuperar y conseguimos alcanzar al grupo en el que iban Nasser, Stéphane y Yazeed (Al Rajhi). Ya fui detrás de Nasser todo el camino hasta el final, que le adelanté, pero muy cerca de la meta", añadió.



Sainz se mostró satisfecho de haber "salvado la etapa" al perder al final apenas tres minutos con Al Attiyah y seis con Peterhansel, una pérdida que redujo al mínimo, pues el tiempo perdido para salir de la duna en la que se quedó atrapado hacía peligrar su condición de líder de la carrera.

La octava etapa del Dakar era un bucle de 477 kilómetros cronometrados con punto de inicio y final en Wadi Al Dawasir, en el sur de Arabia Saudí, mientras que la novena etapa que se disputará el martes tendrá 410 kilómetros de competición entre ese lugar y Haradh.



"Aunque salimos atrás, espero poder atacar y ver si podemos recuperar un poco de tiempo", dijo Sainz, quien hora tiene a Al Attiyah a 6 minutos y 40 segundos, y a Peterhansel a 13 minutos y 9 segundos