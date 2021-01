Carlos Sainz y Joan Barreda: doblete español en el sexto día del Rally Dakar

Doblete español en la sexta jornada del Dakar, con triunfo incontestable de Carlos Sainz (Mini) en coches y ajustado de Joan Barreda (Honda), el primero firmando un doblete en la presente edición, y el segundo un triplete que le permite igualar las 27 victorias del mítico Jordi Arcarons.



La demostración de Sainz, quien ya ganó la primera etapa, le permitió demostrar que nunca se rinde a pesar de los resultados adversos en jornadas anteriores. Con menor influencia de la navegación, Sainz se lució en el recorrido recortado en 100 kilómetros entre Al Qaisumah y Ha Il.



En meta recortó 7.16 minutos al catarí Al Attiyah y 7.36 al líder, el francés Peterhansel. En la general se encuentra tercero, a más de 40 minutos del líder, ventaja casi definitiva, pero Sainz tirará de clase y orgullo hasta el último metro del último día.

Lea también: Organizadores de los Juegos Olímpicos ponen la cara ante el rebrote de coronavirus



Nani Roma, quien va de menos a más, también destacó con la séptima plaza de la etapa a 19.33 minutos de Sainz y se encuentra en la general quinto a 1.36 horas.



Sainz salió a por todas desde el inicio. Pasó en primer lugar en los primeros controles de paso. En el kilómetro 202 ya tenía 2.52 minutos sobre el saudí Al-Rajhi, a 2.52 minutos y 3.25 sobre el líder, el francés Peterhansel.



La persecución se animó por la competencia entre Peterhansel con Al Rahji y el catarí Al Attihah. pero Sainz no cedía en ningún momento, por lo que superó el quinto control con aumento de renta. Iba por la victoria el piloto de Mini en esta etapa.



Ajeno al acecho de sus rivales, Sainz completó la etapa con 4.05 minutos sobre Al Rahji y 7.16 respecto a Al Attiyah. Peterhansel cedió tiempo, 7.34 en meta.



En motos no hubo dos sin tres para Joan Barreda (Honda), quien pasó a la historia el Dakar con una tercera victoria en la presente edición que suma la número 27 en su palmarés, lo que le coloca en el top-3 de participantes más laureados en la prueba.



No fue fácil el éxito del castellonense, aunque finalmente pudo cantar victoria en la sexta especial, que fue recortada en 100 kilómetros hasta dejarla en 347 de competición. Hubo emoción hasta el último metro, pues Barreda firmó el triplete por tan solo 13 segundos ante la Yamaha del botsuano Ross Branch y 53 sobre la KTM del australiano Daniel Sanders.

De interés: Copa del Rey, dieciseisavos de final: partidos y fechas tras el sorteo



No fue un buen día para el argentino Kevin Benavides, decimoséptimo a 9.53, quien en la víspera acabó la prueba con la nariz fracturada. En la sexta jornada cedió el liderato por 2 minutos al australiano Toby Price, al mando en motos.



El chileno Nacho Cornejo (Honda) es tercero a 2.57 y Barreda séptimo a 6.25 minutos.



Gran duelo de Barreda con Price, quien llegó a complicarle la carrera al español a paso por el kilómetro 158, a 100 de meta. También se unieron en la pugna Ricky Brabec, Daniel Sanders y Ross Branch, todos ellos en el margen de 1 minuto.



Un desenlace favorable a Barreda, quien arriesgó en el tramo final hasta alcanzar una exigua ventaja sobre Branch, pero suficiente para poder decir que ha ganado la mitad de las etapas disputadas. Llegará con un buen botín a la esperada jornada de descanso.