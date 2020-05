El movimiento de fichas que llevaría a Alonso a Renault para 2021

En medio de los últimos movimientos de pilotos dentro de la Fórmula 1, que dejaron a Sebastian Vettel por fuera Ferrari y acercan al español Carlos Sainz como posible sucesor del alemán, un nuevo espacio se abriría en la escudería Renault y la posibilidad es grande para que ese lugar lo tome el español, retirado de la categoría y múltiple campeón, Fernando Alonso, de quien se ha especulado mucho sobre su futuro.

La situación es la siguiente: el lugar de Vettel en Ferrari sería asumido por el mencionado Sainz, quien llega con grandes expectativas y con un salario mucho más bajo que el alemán, esto dejaría un espacio en McLaren, escudería que analiza posibilidades pero que encontraría en Daniel Ricciardo al elegido, entendiendo que es un corredor de gran proyección y quien se perfila para tomar este lugar.

Estos movimientos de pilotos entre escuderías concluirían con un espacio en Renault, una escudería que conoce bien Alonso y que le abriría las puertas para su regreso a la 'Gran Carpa' del automovilismo, donde se supone que estará para 2021, aunque todavía hay muchos temas por solucionar y la categoría debe resolver los serios problemas financieros ocasionados por las suspensiones y modificaciones en su calendario.

A la espera de cómo continúa la situación, lo único cierto es que Vettel no seguirá en Ferrari, buscará una escudería para continuar su carrera en la siguiente temporada buscando no bajar su alto salario, una de las condiciones por las que no renovó con los italianos, mientras que todo indica que Lewis Hamilton seguirá esperando su momento para hacer parte del equipo del 'Cavalino Rampante', que se suponía sería su nuevo lugar para 2021, pero que eligió a Saiz para darle prioridad a Charles Leclerc.