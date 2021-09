Esposa de Michael Schumacher revela detalles de su familia y de la salud del expiloto

La vida del expiloto alemán Michael Schumacher es una verdadera incógnita después del desafortunado accidente registrado el 29 de diciembre de 2013 en los Alpes franceses. Desde entonces, se han conocido pequeños detalles y la información que sale a la luz es más por filtraciones de la prensa, que por versiones oficiales de su familia.

Sin embargo, gran parte de las dudas que tienen los fanáticos del alemán serán resultas próximamente con el documental que prepara Netflix.

Schumacher permaneció en coma inducido hasta mediados de 2014, fecha en la que despertó y fue trasladado a una clínica para iniciar su rehabilitación, aunque tiempo después su familia decidió continuar con el proceso en su residencia en Suiza.

A pocos días para el estreno del documental, su esposa Corinna, dio a conocer algunos detalles de la vida de su pareja antes del accidente y de la actualidad en diálogo con Télé Loisirs’.

Corinna Schumacher manifestó que para el final de año del 2013, su esposo no estaba convencido de ir a los Alpes franceses y "disfrutar" de la nieva, ya que prefería hacer otro tipo de actividad e incluso ir a Dubái.

“Él no quería ir a la nieve sino a Dubái. Me dijo que la nieve no era ideal, que podríamos volar a Dubái y hacer paracaidismo”, indicó.

Por otro lado, Corinna se refirió a cómo ha sido la convivencia de la familia y si extrañan al Michael Schumacher que el mundo conoció.

"Por supuesto que extraño a Michael todos los días. Pero no soy la única quien lo extraña. Están sus hijos, la familia, su padre, todos a su alrededor. Me refiero a que todos extrañan a Michael, pero Michael está aquí. Diferente, pero está aquí y eso nos da fuerzas, me parece. Estamos juntos. Vivimos juntos en casa, hacemos terapia. Hacemos todo a nuestro alcance para hacer que Michael mejore y para hacer que se sienta cómodo. Y simplemente para hacerle sentir parte de nuestra familia, nuestro vínculo", explicó.

Finalmente, Mick Schumacher, que debutó en este 2021 en la Fórmula 1, reflexionó sobre cómo habría sido la relación con su padre tras integrar una escuadra de la gran carpa del automovilismo.

"Desde el accidente, estas experiencias, estos momentos que creo que mucha gente tiene con sus padres ya no están presentes, o lo están pero menos, y en mi opinión es algo injusto. Creo que papá y yo nos entenderíamos ahora de una forma diferente simplemente porque hablamos un idioma similar, el idioma del automovilismo y tendríamos mucho de lo que hablar", puntualizó.