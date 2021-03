'Checo' Pérez: "No fue la clasificación esperada"

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull), que saldrá undécimo en el Gran Premio de Baréin tras quedarse fuera de la Q3 en la sesión clasificatoria, admitió que "no fue la clasificación esperada" porque no pudo hacer la vuelta que quería.



"No fue la calificación esperada, no hice la vuelta que quería", dijo 'Checo' tras quedarse fuera de los diez primeros lugares de la parrilla en su debut con Red Bull, según recoge 'Motorsport.com'.

"Baréin es un circuito muy complicado porque solo tienes una vuelta y después ya no tienes llantas, el viento te cambia, hay que ser pacientes y aprender de mañana", añadió el piloto de Guadalajara (México), que se salió de pista en su primer intento en la Q2, lo que le dejó sin ese tiempo y le obligó a jugárselo a una vuelta.



Para esa vuelta definitiva, optaron por poner un neumático medio, más lento que el blando. "De haber funcionado nos daba una buena ventaja para la primera parte de la carrera al tener ese neumático. Hoy no lo conseguimos y eso es un poco decepcionante", reconoció.

En todo caso, el mexicano se mostró satisfecho por ir adaptándose a su nuevo monoplaza, después de siete años en la estructura Racing Point-Force India.



"El coche tiene un estilo de manejo muy peculiar y una ventana de trabajo muy pequeña que tengo que aprender. Cada vuelta que doy lo entiendo mejor", finalizó.