Dónde ver el Gran Premio de Azerbaiyán 2021; Fórmula 1

Tras un Gran de Premio de Mónaco lejos de los estándares de los siete veces campeones mundiales, Lewis Hamilton y su escudería Mercedes quieren "hacerlo mejor" en Azerbaiyán, en la sexta prueba del Mundial de Fórmula 1, en las calles de Bakú este fin de semana.

GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN, FÓRMULA 1 2021: HORARIO Y DÓNDE VER LA CARRERA POR INTERNET

El Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 se puede ver en México a través de Star Action (antes Fox Action), al igual que en toda Sudamérica, excepto Brasil. En España transmite DAZN. También por la aplicación Fórmula 1 TV Pro.

México: 7:00 am

España: 2:00 pm

Colombia: 7:00 am

Argentina: 9:00 pm

Estados Unidos: 8:00 am (este), 5:00 am (pacífico)

Hace dos semanas en el Principado el británico solo pudo ser séptimo en la clasifiación y en la carrera, mientras que su compañero Valtteri Bottas tuvo que abandonar debido a un problema en un cambio de neumáticos.

La escudería alemana cultiva récords en la F1 desde 2014, pero en Mónaco sufrió un serio aviso.

"Fines de semana como el de Mónaco dan ganas de volver para hacerlo mejor", aseguró el jefe de la escudería Toto Wolff.

"El lunes por la mañana encontré la misma energía que cuando regresamos tras los ensayos de Baréin (en los que Mercedes fue dominada por Red Bull) y esto me gustó. Hemos analizado el fin de semana, hemos tratado las cuestiones complicadas y hemos obtenido algunas lecciones cruciales", explicó.

Tras la pretemporada, solo hicieron falta un par de carreras a Mercedes para alcanzar y superar a Red Bull. Conociendo la calidad y precisión de la escudería alemana, hay muchas razones para que la debacle monegasca no se repita. Pero...

- Verstappen defiende liderato -

"Bakú es un bonito circuito urbano muy diferente al de Mónaco (con una parte muy rápida y propicia a los adelantamientos), no conviene particularmente a las características de nuestro monoplaza. Esperamos que las cosas no sean fáciles de nuevo", dijo Wolff.

Frente a un Max Verstappen (Red Bull) motivado tras su primera victoria en el Principado -lo que supone un honor en la F1-, pero también ante los monoplazas de McLaren y Ferrari, suficientemente cercanos para aprovechar el menor error, "un punto esencial será explotar todas las oportunidades", subrayó el austriaco.

¿Verdaderas preocupaciones? Verstappen espera que "Mercedes regrese fuerte" en un trazado que ha sonreído a los alemanes, con tres triunfos en cuatro carreras entre 2016 y 2019 (la edición de 2020 se anuló por la pandemia).

En Bakú, que en unas semanas recibirá cuatro partidos de la Eurocopa de fútbol, el holandés nunca ha subido al podio. "Es el momento de cambiar esto", dijo, después de que en Mónaco ya ganara sin haber estado antes en el podio.

Verstappen es líder del Mundial con cuatro puntos de ventaja sobre Hamilton, mientras que en la general de constructores Red Bull tiene un punto con Mercedes, por lo que transcurrido un cuarto de la temporada 2021 parece que se vienen emociones fuertes.

"Salimos a cazar todo el año, sea delante o atrás, para ganar carreras y el campeonato, no cambia gran cosa para mí", dijo Hamilton sobre su situación actual, segundo en el campeonato, habituado al primer puesto.

Habrá más razones para tener un bonito espectáculo. El GP de Azerbaiyán, disputado este año a puerta cerrada, acostumbra a ofrecer sorpresas en los podios: El mexicano Sergio Pérez se subió con Force India en 2016 y 2018, mientras que el canadiense Lance Stroll lo hizo con Williams en 2017.