Dónde ver el Gran Premio de Francia de Fórmula 1: horario y canal de TV

El piloto holandés de Red Bull Max Verstappen, líder del Mundial, arranca desde la primera posición de la parrilla de salida del Gran Premio de Francia de Fórmula 1 tras haber sido el más rápido en la sesión de clasificación.

GRAN PREMIO DE FRANCIA, FÓRMULA 1 2021: HORARIO Y DÓNDE VER LA CARRERA POR INTERNET

El Gran Premio de Francia de Fórmula 1 se puede ver en México a través de Star Action (antes Fox Action), al igual que en toda Sudamérica, excepto Brasil. En España transmite DAZN. También por la aplicación Fórmula 1 TV Pro.

México: 8:00 am

España: 3:00 pm

Colombia: 8:00 am

Argentina: 10:00 am

Estados Unidos: 9:00 am (este), 6:00 am (pacífico)

En el circuito Paul Ricard, Verstappen superó a los dos pilotos de Mercedes, el británico Lewis Hamilton y el finlandés Valtteri Bottas, mientras que el segundo piloto de Red Bull, el mexicano Sergio Pérez, ganador del último Gran Premio (Azerbaiyán), partirá cuarto.

"Lamentablemente, mi primer intento estuvo muy comprometido", dijo el 'Checo' Pérez. "Tras la (curva) 9, tuve una enorme pérdida de velocidad en el motor, algo pasó ahí", desveló.

"Creo que hay mucho en juego mañana, tenemos una larga carrera por delante y definitivamente creo que podemos tener una carrera fuerte y presionar a los Mercedes desde la primera vuelta", cerró.

Hamilton, que había ganado las dos últimas ediciones del Gran Premio de Francia partiendo desde la 'pole' (2018 y 2019, 2020 no se disputó por la pandemia), volvió a verse superado por un Verstappen que este año parece una verdadera amenaza para acabar con el reinado del británico y de Mercedes.

En la clasificación del Mundial, el holandés, que dominó los entrenamientos libres, aventaja al inglés en 4 puntos, mientras que Red Bull tiene 26 más que Mercedes.

"Hasta ahora está siendo un fin de semana muy positivo para nosotros, especialmente en este circuito que habitualmente es complicado para nosotros y lograr la 'pole' es algo fantástico", destacó Verstappen al bajarse del monoplaza.

"Un gran día para nosotros, pero tenemos que acabar el trabajo mañana y conseguir los 25 puntos que se escaparon en Bakú", añadió el holandés en referencia al último Gran Premio, donde un pinchazo en una de sus ruedas traseras le privó de una victoria que tenía segura.

Después de ir a remolque durante las prácticas, Hamilton se dio por satisfecho al reducir la diferencia con Verstappen a 258 milésimas.

"Seguiremos empujando, luchando y dándolo todo. Su ritmo de carrera es una décima o dos más rápido que el nuestro", admitió el siete veces campeón del mundo.