El plan de 'Checo' Pérez en la Fórmula 1 si no firma con Red Bull

Firmar con Red Bull o tomar un año sabático para definir su futuro como piloto de Fórmula 1. Esta fue la determinación que el piloto mexicano Sergio Pérez, aún con Racing Point, anunció este lunes a falta de dos carreras para que termine la temporada 2020.

"Es Red Bull o nada, pero ellos van a tomar la decisión al final de temporada, después de la carrera de Abu Dabi", dijo el 'Checo' Pérez en conferencia de prensa en línea.

"Mi plan B es tomarme un año sabático para considerar qué quiero hacer de mi vida y de mi carrera, a ver si quiero regresar a un buen proyecto en 2022 o si quiero seguir en las carreras", detalló el volante mexicano. "No quiero tomar una decisión precipitada".

Por su lado, Pérez se mostró accesible para facilitarle la decisión a la dirigencia de Red Bull pues aceptaría disminuir su sueldo. "Estoy dispuesto a todo", aseguró.

Pérez tomó esta postura luego de que no será posible seguir con Racing Point, su escudería desde 2018 y con la que en 2019 firmó una ampliación de contrato por tres años.



"Había una opción (de rescisión) en el contrato para ambos lados que ellos pudieron ejecutar sin ninguna penalización", explicó.

El corredor mexicano reveló que tenía la propuesta de una escudería "grande" para ser su piloto de pruebas durante 2021, pero la desechó porque "a estas alturas de mi carrera no estoy convencido de querer ir a todas las carreras sin competir".

Con 10 carreras en la máxima categoría del automovilismo, Pérez tampoco tiene intención de recalar en algún otro serial. "Sí lo he pensado, pero no tengo una categoría que me motive lo suficiente, ninguna me llama la atención".

El mexicano afirmó que ya tiene propuestas de Fórmula 1 para 2022 y rechazó que el eventual año de descanso le perjudique porque "con la experiencia que tengo, en 100 o 200 vueltas que dé estaré en mi nivel otra vez, hemos visto otros pilotos que se van y regresan al año siguiente sin problema".



En caso de que tome el año sabático y al término de éste no estén dadas las condiciones para volver a la Fórmula 1, Pérez, de 30 años de edad, tendría contemplada la opción del retiro.

"Es algo que siempre he considerado, sin duda que me veo teniendo una vida empresarial fuera de las pistas haciendo cosas diferentes alejadas del automovilismo".

Pérez va quinto en la clasificación de la temporada 2020 con 100 puntos. Al calendario le restan dos fechas (Barein y Abu Dabi). "Estoy asumiendo estas dos carreras como si fueran las últimas de mi vida".