Fernando Alonso publicó su primera foto tras el grave accidente que tuvo en bicicleta

El piloto español Fernando Alonso publicó este miércoles en las redes sociales su primera foto tras el accidente de bicicleta que sufrió el pasado 11 de febrero y por el que fue operado del maxilar superior.



"Vitamina D. Algún elástico y paseos para mantener la forma. Contento con todo y agradecido por vuestros mensajes", escribe el bicampeón mundial de F1 junto a la imagen en la que no se aprecian secuelas visibles en el rostro.

El pasado jueves 11 de febrero, Alonso, que este año regresa a la F1 con la escudería Alpine, chocó con su bicicleta contra la parte derecha de un automóvil que cruzaba la calle para entrar en un supermercado.



El piloto fue trasladado ese mismo día a un hospital de Berna, la capital suiza, donde al día siguiente se sometió a una cirugía maxilofacial para corregir el maxilar superior, afectado en un accidente en el que Alonso también perdió varias piezas dentales.

Hora acelera su preparación para poder estar en los test de pretemporada en Baréin desde el 12 de marzo.

Vitamina D . Algún elástico y paseos para mantener la forma. Contento con todo y agradecido por vuestros mensajes. 💙💛❤️



Vitamin D. Elastics and some walks to keep the level high. Happy with everything and grateful for your messages 💙💛❤️#f1 #alpine #renault pic.twitter.com/zVv3zWmyXL