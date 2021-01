Grosjean mostró cómo le quedaron las manos tras escapar de incendio en la F1

Luego del aparatoso accidente sufrido en el GP de Bahrein en el mes de noviembre del 2020, el piloto francés, Romain Grosjean, publicó imágenes en sus redes sociales donde dejó ver cómo ha ido evolucionando el estado de salud de sus manos tras el choque contra las barreras de protección.

"Mis manos han vuelto y a Petrus [su gato] no parece que le ponga triste eso. Todavía no es una imagen bonita, así que no deslices el dedo hacia la derecha si no tienes ganas".

Por otra parte, el corredor aprobó que se publicaran los videos de su accidente que han salido a la luz pública con el fin de que sea de una manera didáctica y preventiva para que así, otros colegas y demás amantes de la velocidad, sepan cómo actuar en caso de sufrir un accidente similar: “Creo que es necesario investigarlo todo, pero en el futuro no estoy en contra de que se muestren estas imágenes. De esta manera podemos explicar a cada piloto de carreras cómo deben comportarse en ese momento", manifestó al medio alemán, Motosport Total.

Cabe resaltar que, a pesar del fatídico hecho, Grosjean ve con humor lo sucedido y por ende, le muestra a sus seguidores la evolución de las heridas que le dejó el accidente. Además, fue sincero al expresar que de no ser por el ‘halo’, pudo haber fallecido en medio del incendio.