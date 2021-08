Hamilton: "Espero que al público le devuelvan el dinero"

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno y líder del campeonato, que acabó tercero el lluvioso e irrisorio Gran Premio de Bélgica, el duodécimo del Mundial, resuelto a dos vueltas por detrás del coche de seguridad, manifestó este domingo en el circuito de Spa-Francorchamps que espera "que al público le devuelvan el dinero".

"Lo siento mucho por los aficionados. Han estado increíbles esperando tanto tiempo con ese mal tiempo para al final no ver prácticamente nada", indicó Hamilton, que sigue al frente del Mundial, ahora con 202 puntos y medio, tres más que el holandés Max Verstappen, ganador este domingo en Bélgica.



"No es culpa de nadie, ha sido por el mal tiempo, pero lo siento mucho por el público; y espero que, al menos, les devuelvan el dinero", comentó 'Sir' Lewis este domingo en la mítica pista de las Árdenas.



"La pista no estaba en condiciones y por eso se dieron sólo dos vueltas, para que se pudiera, según el reglamento, puntuar la carrera (se valoró en la mitad)", explicó el astro inglés tras acabar tercero en Bélgica.

"La verdad es que no veía a cinco metros más allá del coche. No se veía nada. Es una pena, porque me hubiese gustado competir, pero no pudo ser", manifestó Hamilton.