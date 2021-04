Hamilton no cambiará su manera de correr en la Fórmula Uno

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) ha afirmado este jueves, en vísperas del Gran Premio de la Emilia Romaña, que no cambiará su manera de afrontar la segunda cita del Mundial de Fórmula Uno, pese al fuerte inicio en Baréin de los Red Bull y en concreto del neerlandés Max Verstappen.



Hamilton, que ha ganado todos los títulos desde 2016 por un margen de al menos 45 puntos, dijo que la amenaza emergente de Red Bull no le hará pensar de forma diferente en 2021. "Nada cambia para nosotros; abordamos cada fin de semana exactamente de la misma manera que lo hemos hecho. Si no está roto, no lo arregles", afirmó.

"Creo que hemos tenido múltiples batallas con Ferrari, con Seb (Vettel) cuando estaba en Ferrari, y simplemente tenemos que mantener la cabeza baja. Hacemos lo que hacemos, nos encanta el reto y, como he dicho, es emocionante para nosotros que tengamos un reto así entre manos y no es algo de lo que rehuyamos", agregó.



Hamilton ganó en Baréin el primer gran premio del año por poco menos de una décima sobre el autor de la 'pole', Verstappen, pero se muestra gratamente sorprendido por el ritmo de su Mercedes, aunque el Red Bull RB16B se presenta como una amenaza a su dominio.



"En primer lugar, realmente tuve una sensación positiva con el resultado y una buena reflexión sobre el fin de semana; fue un fin de semana muy difícil para nosotros. Creo que ha quedado claro que Red Bull ha empezado muy, muy bien, con un gran conjunto, y Max Verstappen está pilotando muy bien", explicó.



"Por supuesto no sabemos qué esperar de cara a las próximas carreras con diferentes temperaturas y superficies de pista, pero va a ser divertido, de una manera u otra", precisó.

Hamilton espera que el Mundial "sea emocionante para los aficionados y espero que sea todo lo que se pretende. Especialmente para los aficionados, en este momento tan difícil, necesitamos el mejor entretenimiento..."



"Sólo queremos estar luchando con los mejores pilotos y lo más cerca posible, para que podamos, con suerte, intentar sacar más que nuestros competidores para conseguir los resultados", concluyó.