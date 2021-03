Hamilton: "No siento que esta temporada sea el final"

Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno, aseguró que no siente esta nueva temporada que arranca este fin de semana con el Gran Premio de Baréin como un "final" a su carrera, algo que espera saber "dentro de ocho meses".

"En mi situación actual no siento como si esto fuera el final. Creo que parece que podría ser la temporada más excitante, tenemos nuevos equipos, formatos, está todo más cerrado. No me siento como si estuviera en el final, pero solo en los próximos ocho meses sabré si estoy listo para parar o no. No creo que lo esté, personalmente, pero cualquiera sabe", dijo en la rueda de prensa previa al inicio de la nueva temporada, según la web oficial del campeonato.

Hamilton, el piloto con más campeonatos del mundo junto al alemán Michael Schumacher, ambos con siete entorchados, y con el récord absoluto de victorias (95 por 91 del 'Káiser' alemán), asegura que está "totalmente comprometido" con la Fórmula Uno, después de que su continuidad estuviera en duda durante meses.

El británico reiteró que está "entusiasmado" con la nueva temporada y su equipo, aunque admitió que su Mercedes "actualmente no es el más rápido" de la parrilla.

Su continuidad con Mercedes no se conoció hasta este mes de febrero, y solo por un año. "Quería un acuerdo de un año y lo dije a Toto (Wolff, director del equipo) que si queremos trabajar en el futuro juntos tendremos que hablar mucho antes que en enero cuando empiezan los tests", deslizó.

En la próxima temporada, correspondiente al año 2022, la Fórmula Uno introducirá varios cambios de reglamento con el objetivo de igualar la competición, dominada por Mercedes durante los últimos siete años, con seis títulos de Hamilton y uno del alemán b (2016).