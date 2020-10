Hamilton, sobre su récord: "Me va a llevar algo de tiempo asimilarlo"

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) batió este domingo el récord de victorias en la Fórmula 1 que tenía el alemán Michael Schumacher y reconoció que le va a "llevar algo de tiempo asimilarlo".

El séxtuple campeón de Fórmula 1 se impuso con autoridad en el Gran Premio de Portugal que se celebró en el Autódromo Internacional del Algarve.



"Me va a llevar algo de tiempo asimilarlo. He estado tirando hasta el último momento y aún estoy en modo carrera, no puedo encontrar las palabras", dijo nada más terminar la prueba.



Hamilton tuvo palabras de agradecimiento para su equipo y su entorno.



"Antes de nada, quiero decir que se lo debo a toda la gente que está aquí y en la fábrica, que hace un trabajo tremendo, innovando y empujando límites. Aquí todos estamos empujando, nadie se sienta y relaja, y eso es lo más increíble, estar rodeado de todo eso, te inspira. Hoy ha sido duro, pero la clave ha sido la temperatura", indicó.



Señaló que le dijeron que "iba a llover al principio" y explicó que salió "bien", pero en la séptima curva tuvo "un sobreviraje brutal", levantó "el pie muchísimo" y no pudo mantener la primera posición, que luego recuperó.

Hamilton celebró la victoria 92 después de haber tenido que superar en carrera "un tirón en el gemelo derecho".



El piloto inglés reconoció que "tan solo podría soñar con estar" donde está ahora mismo.



"No tenía una bola de cristal cuando escogí este equipo, con esta gran gente, todos remando en la misma dirección y eso es lo que lleva al éxito", sostuvo.