Hamilton y lo lo que viene en la F1: "Red Bull puede ser el favorito en el primer Gran Premio"

El británico Lewis Hamilton (Mercedes), vigente campeón del mundo de Fórmula Uno, aseguró este domingo que los Red Bull pueden ser los favoritos en el primer Gran Premio de la temporada 2021.



En una rueda de prensa celebrada en Baréin, donde este domingo finalizan los test de pretemporada, Lewis Hamilton apuntó a la escudería de la bebida energética como gran candidata a ganar la primera carrera del curso, el 28 de marzo en Sakhir, por su buen hacer durante este fin de semana.



"Red Bull parece fuerte. También es genial ver a McLaren y a Renault (que a partir de este año competirá bajo la denominación Alpine) fuertes. Eso es más divertido", dijo el piloto inglés, siete veces campeón del mundo.



"Creo que los Red Bull pueden ser los favoritos el primer día. Parece que están fuertes. Han tenido unos buenos test y ambos pilotos han mostrado su fortaleza. Creo que tienen una alineación muy fuerte de pilotos (con el mexicano Sergio Pérez y el holandés Max Verstappen), tienen un buen coche y en la última carrera ya vimos que podían estar ahí. En la primera carrera van a estar ahí, si no están por delante", reflexionó el piloto de Mercedes.



Hamilton aseguró que volver a ganar es el mayor reto como deportista, por lo que su desafío de cara a esta temporada "es mejorar" y no debilitarse en aquellas áreas donde es fuerte.



"No es algo fácil. A veces he mejorado en algunas áreas y empeorado en otras. Eso es algo que también depende de la relación con tus ingenieros, que ellos te reten a ti y sean capaces de ver distintas formas en que podamos trabajar mejor juntos. Hay muchas claves, como el motor, pero también la salud física y mental. Son muchas cosas las que tienes que tener bajo control", apuntó.



El inglés, de 36 años, afirmó asimismo que da "la bienvenida a los problemas" que Mercedes está sufriendo en el inicio de la pretemporada. "Es mejor cuando las cosas no van como la seda. Es mejor que estas cosas pasen ahora y no una vez comiencen las carreras. Es el momento de encontrar los problemas y sufrirlos, así que les doy la bienvenida", comentó.



De cara a la sesión vespertina de este domingo en Baréin, Lewis Hamilton indicó: "Tenemos un horario que cumplir y no tengo ninguna expectativa excepto terminar el programa y entender el coche. Quiero entender los neumáticos un poco más. Tengo muchas ganas de competir de nuevo, porque serán las carreras lo que realmente disfrutemos".



Por su parte, su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, reconoció que no está "cien por cien satisfecho con el coche".



"Seguimos mejorando el equilibrio. El coche se ha ido comportando mejor esta mañana, pero no sabemos dónde estamos realmente. Apenas son tres días de test. Estamos centrados en nuestro trabajo y en intentar ser más rápidos. Siento que el Mundial va a estar apretado", subrayó.