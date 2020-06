Juan Pablo Montoya confesó su rechazo a Ferrari y Michael Schumacher

Juan Pablo Montoya es uno de los deportistas más importantes en la historia de Colombia debido a los varios años que tuvo en la élite de la Fórmula 1, máxima categoría del automovilismo mundial, donde supo pelear mano a mano con los más grandes, ganó importantes carreras y estuvo muy cerca de un título.

Siempre se supo que Ferrari lo quiso contratar, pero él no salió de BMW Williams, ahora confesó por qué fue: "Si Michael Schumacher no hubiese estado, seguramente lo hubiera considerado porque Ferrari es un gran equipo y todavía lo es. En ese momento, Schumacher era el número uno de ese equipo e ir a ser segundón a mí no me llamaba la atención", señaló el bogotano en diálogo con ‘Colmundo’.

También contó cosas sobre su relación con Kimi Raikkonen: "Era complicado tener relación con Kimi porque él no se metía mucho... hacíamos las reuniones y todo, pero él no se metía mucho. No hubo problemas grandes".

Sobre su salida de la Fórmula 1, también fue muy sincero, a su estilo: "Cuando yo me fui, ya el tema estaba definido porque le dije a Chip Ganassi y firmé un contrato por cinco años para Nascar, ya que no había nada bueno en Fórmula 1. Después de llamó Bernie Ecclestone, pero yo no quería volver a Europa. Me dijo 'ah, ok, gracias'".

Y cerró hablando de la temporada en Europa de su hijo Sebastián Montoya: "El problema es que allá ya comenzaron entrenamientos y todo. tratamos de viajar y le dijeron en el aeropuerto que ser atleta no era un trabajo crucial, entonces no lo dejaron viajar".