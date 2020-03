La pueden romper en 2020: tres pilotos que se pueden ‘revelar’ en la F1

Aunque la realización del Gran Premio de Australia se encuentra en duda por la expansión del coronavirus, los pilotos de la máxima categoría del automovilismo continúan su preparación para el inicio de la temporada 2020 donde se espera que el reinado de la escudería Mercedes sea discutido por equipos como Ferrari y Red Bull.

Tres pilotos apuntan para revelarse contra el dominio de Lewis Hamilton, el inglés que busca igualar a Michael Schumacher como máximo campeón de la F1 de todos los tiempos. No será fácil frente al trabajo de Mercedes por la configuración que haga en cuanto a chasis y motor, pero sin duda habrá la firme intención por cortar la racha de la vigente campeona de la competencia en las últimas campañas.

El año de Max Verstappen en la Fórmula 1

El piloto de Red Bull quiere asaltar la punta en la clasificación de pilotos. Suma suficiente experiencia para saber lo que debe hacer y lo que no. La confianza es absoluta por parte de su equipo y tiene todo para poner en aprietos a Lewis Hamilton en carrera. Todo dependerá, más allá de cómo evolucione su auto, de la madurez que haya adquirido para no perder el control en momentos decisivos.

Charles Leclerc, la esperanza de Ferrari

Sebastián Vettel no da con su momento en el equipo más popular de la Fórmula 1. Al mismo tiempo, Ferrari no se convence de lo que le pueda dar el alemán. Así las cosas, Charles Leclerc es la esperanza de la escudería italiana. Puede que 2020 no lo ponga a pelear mano a manos con los autos de Mercedes, pero sin consolida su adaptación a la categoría. Después de un 2019 sorprendente, el monegasco se prepara para consolidarse como el líder del ‘cavallino rampante’.

Lando Norris, la luz de Mclaren en la Fórmula 1

El 2019 fue el año de la resurrección para McLaren. Lo hizo de la mano de dos pilotos jóvenes, entre ellos Lando Norris, un británico que sin mucho ruido se afianzó continuamente en el top 10 de la clasificación de pilotos. Contra todo pronóstico se convirtió en protagonista de la zona media de la tabla. Para la temporada 2020 espera ascender y pelear por los podios. No pasará desapercibido, sin duda.