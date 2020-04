Al respecto, Mick Schumacher se refirió precisamente a Sebastián Montoya, quien en 2020 dio el salto a los monoplazas después de cumplir su ciclo en los karts. “No me disgustaría poder enfrentar al hijo de Montoya. Claramente, mi objetivo es convertirme en piloto de Fórmula 1 en algún momento en el futuro. No hay garantía de que yo lo consiga, pero, definitivamente, intentaré todo lo que pueda para lograr este objetivo”, dijo el piloto de la Fórmula 2 en entrevista con el diario El Tiempo.

Mick Schumacher, corredor que también hace parte de la Academia de pilotos de Ferrari, expresó que su idea es ser un piloto exitoso, al igual que su padre, quien posee aún la distinción de ser el máximo campeón en la historia de la Fórmula 1. Su hijo, en todo caso, espera ir paso a paso, empezando por la F2 donde deberá demostrar su talento para poder aspirar a dar el salto definitivo en la gran carpa, tal como lo hicieron otros pilotos en anteriores temporadas.