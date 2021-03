Lewis Hamilton dice que nuevas reglas de Fórmula 1 buscan "retroceder" a Mercedes

El siete veces campeón mundial Lewis Hamilton afirmó este sábado que cree que el nuevo reglamento de la Fórmula 1 tiene por objetivo "hacer retroceder" a su escudería, Mercedes, cuyos monoplazas saldrán el domingo en el Gran Premio de Baréin por detrás de Max Verstappen (Red Bull), que logró la primera 'pole position' de 2021.

"No es un secreto para nadie que estos cambios tienen por objetivo hacernos retroceder. Pero no es grave, nos gustan los retos y no vemos eso de una forma negativa. Vamos a continuar trabajando duro para hacerlo lo mejor posible", indicó el defensor del título en una conferencia de prensa, después de la sesión de clasificación de este sábado, en la que Hamilton finalizó segundo.

Los cambios en las reglas de la F1 para 2021 son mínimos para limitar los gastos en época de pandemia y afectan sobre todo al nivel del fondo plano de los monoplazas, oficialmente con la intención de hacer bajar el apoyo aerodinámico en un 10% para preservar el estado de los neumáticos Pirelli, que tuvieron problemas el año pasado.

Los monoplazas de 2021 siguen por lo tanto una línea continuista con respecto a los de 2020 salvo esas pequeñas modificaciones, que Red Bull parece haber digerido por ahora mejor que Mercedes, que siente sin embargo que va progresando.

"La diferencia (con respecto a Red Bull) es claramente más ajustada de lo que esperábamos. Creo que hemos dado un gran paso adelante. Pensábamos (después de los ensayos de pretemporada de hace dos semanas) que íbamos a tener el doble de diferencia de lo que véis hoy. Eso se debe al trabajo fantástico de los hombres y mujeres" del equipo, aplaudió Hamilton.