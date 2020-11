Lewis Hamilton tras ganar el Gran Premio: "Los niños persigan sus sueños para hacerlos realidad"

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que se anotó matemáticamente este domingo su séptimo Mundial de Fórmula Uno -igualando el récord histórico del alemán Michael Schumacher- al ganar el Gran Premio de Turquía, mostró su agradecimiento a su "equipo" y a su "familia" en el Istanbul Park, donde animó a los niños a que "persigan sus sueños".



Hamilton, de 35 años, que festejó su primer título en 2008, con McLaren, se aseguró este domingo su séptimo título mundial, el sexto de los últimos siete años con Mercedes, después de exhibirse en la mojada carrera de Turquía, en la que, después de arrancar sexto firmó su décimo éxito del año, con la que elevó a 94 su propia plusmarca histórica de victorias en la categoría reina.



"No tengo palabras para expresar lo que siento, pero tengo que empezar dando las gracias a todo el mundo del equipo, los que están aquí y los que están en la factoría. Sin este equipo no hubiera sido capaz de lograr nada. Está siendo un gran viaje. Y quiero darles las gracias a todos", explicó Hamilton en la zona de meta del circuito de las afueras de Estambul.



Además agradeció a su familia, ya que fueron el motor para que él lograra alcanzar los sueños que tenía desde chico: "También le estoy muy agradecido a mi familia y a toda la ayuda que siempre me dio, en especial cuando era pequeño", apuntó el astro inglés.



"De niño tienes sueños y ves que la Fórmula Uno está muy lejos. Pero es importante que todos los niños persigan sus sueños, que trabajen duro para alcanzarlos, porque si lo hacen, sus sueños pueden convertirse en realidad", declaró Hamilton poco después de anotarse matemáticamente su séptimo título mundial de F1.