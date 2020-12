Montoya correrá las 500 millas de Indianápolis 2021

El colombiano Juan Pablo Montoya participará en la próxima edición de las 500 millas de Indianápolis en las filas de la escudería Arrow McLaren, según informó este miércoles el equipo estadounidense en un comunicado oficial.



Montoya, bicampeón de la prueba en los años 2000 y 2015, pilotará el tercer Chevrolet Arrow McLaren para formar equipo con el mexicano Patricio "Pato" O'Ward y con el sueco Felix Rosenqvist. La última vez que compitió en Indianápolis fue hace tres años, cuando en 2017 acabó en la sexta plaza.



Le puede interesar: ‘Checo’ Pérez ganó su primera carrera en la Fórmula 1



"Estoy muy emocionado de unirme a Arrow McLaren para las 500 millas de Indianápolis. Tengo una gran historia con McLaren desde mis días en la Fórmula Uno y estoy ansioso por hacer algo más en las 500 millas de Indianápolis del próximo año", dijo.



Por su parte, Sam Schmidt, copropietario de Arrow McLaren, afirmó estar "emocionado" por contar en sus filas con "un piloto del calibre" de Montoya para unirse a las 500 millas de Indianápolis del próximo año.



Vea también: Solo siete pilotos latinoamericanos han ganado un Gran Premio de Fórmula 1



"Su experiencia elevará a todo el equipo, incluida a nuestra joven y talentosa alineación de Pato y Felix. Cuando piensas que sólo participó en la Indy 500 cinco veces y la ganó dos, eso es impresionante", culminó.

Two-time #Indy500 champion @jpmontoya will join Arrow McLaren SP for the 105th Running of the Indianapolis 500.



Press Release ➡️ https://t.co/dGCb48zG40

@ArrowGlobal // @McLarenF1 // #INDYCAR