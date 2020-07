Primer caso positivo de Covid en la Fórmula 1

La FIA y los organizadores del Mundial de Fórmula Uno han informado este jueves de que el mexicano Sergio Pérez, del equipo Racing Point, ha dado positivo por COVID-19 y no podrá competir este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña, en el circuito inglés de Silverstone, donde será reemplazado por un piloto cuya identidad aún no ha anunciado la escudería.



"Tras el anuncio de hoy de que Sergio Pérez, del equipo BWT Racing Point Formula 1, produjo un resultado no concluyente en la prueba de COVID-19 en el circuito de Silverstone antes del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 de la FIA de 2020, la FIA y la Fórmula 1 pueden confirmar ahora que el resultado de su nueva prueba es positivo", señala.

Agrega que "Pérez ha entrado en autocuarentena de acuerdo con las instrucciones de las autoridades de salud pública pertinentes, y continuará siguiendo el procedimiento ordenado por esas autoridades. Con la asistencia del organizador local del Gran Premio de Gran Bretaña, las autoridades sanitarias locales y el delegado de la FIA para la COVID-19, se ha emprendido una iniciativa de seguimiento completo y se han puesto en cuarentena todos los contactos estrechos".



Los procedimientos establecidos por la FIA y la Fórmula 1 "han previsto la rápida contención de un incidente que no tendrá mayor impacto en el evento de este fin de semana". El mexicano ha estado aislado a la espera de conocer los resultados de un segundo test en COVID-19 tras haber obtenido un resultado no concluyente en el primero.



El equipo Racing Point comunicó que la ausencia del Checo Pérez este jueves en el circuito de Silverstone se debió a un resultado "no concluyente" en el test de coronavirus al que fue sometido. El mexicano esperaba los resultados de la segunda prueba para saber si está apto para participar en el Gran Premio de Gran Bretaña, la cuarta prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno.

El propio equipo Racing Point emitió un comunicado en el que: "lamenta anunciar que (Sergio Pérez) no podrá participar en la carrera de este fin de semana. Sergio se encuentra físicamente bien y de buen humor, pero continuará aislándose bajo las directrices de las autoridades de salud pública pertinentes. La seguridad es la prioridad máxima para el equipo y el deporte. Todo el equipo le desea lo mejor a Sergio y espera darle la bienvenida pronto en el RP20", añade.



"Nuestra intención es correr con dos coches el domingo. Comunicaremos los próximos pasos para el fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña a su debido tiempo", indica.