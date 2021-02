Renovación de Hamilton con Mercedes causa molestia en hermano de Schumacher

Tras las últimas noticias sobre la renovación del mejor piloto de la Fórmula Uno de los últimos tiempos, Lewis Hamilton con el equipo de Mercedes ha ocasionado un par de molestias por algunos expertos en este deporte. Según Ralf Schumacher (ex piloto de la F1) inició febrero y nada que se conoce sobre la decisión del británico: “El hombre más importante de la Fórmula 1, el siete veces campeón del mundo, aún no ha sido confirmado como piloto. Me parece una vergüenza y una situación vergonzosa. Sigo escuchando que se trata de dinero, pero espero que no sea cierto. Hamilton, en particular, debe saber que en esta época no se puede exigir al 100%,", manifestó el alemán a la cadena Sky Alemania.

Asimismo, el ex corredor le recordó que esa actitud que está tomando debilita la marca de la F1: “Hamilton también debería saber que la Fórmula 1 es más grande que cualquier individuo. Quizás Hamilton también necesite espabilarse ahora. Todavía existe el riesgo de que Mercedes ponga a George Russell en ese coche. Hamilton nunca debería olvidar eso”.

No obstante, el mejor piloto de la última década quiere dejar tranquilo a sus seguidores y equipo (Mercedes) con unas publicaciones que ha dejado a través de sus redes sociales: “Todas las mañanas camino hasta la cima de esta montaña y me tomo un tiempo para establecer mis metas e intenciones para el día. He estado entrenando todos los días y en esta altitud encuentro el lugar perfecto para llevar mi mente y mi cuerpo a nuevas alturas y prepararme para el año y la temporada que viene".

“Espero que se mantengan lo más positivo posible con todo lo que todavía está sucediendo. Mantén tu cabeza en alto. No puedo esperar a verlos a todos pronto en algún momento. Enviándote amor y luz ", finalizó el británico, de quien se espera que renueve con Mercedes lo más pronto posible.