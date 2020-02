Fernando Alonso correrá la 500 Millas de Indianápolis con el equipo Arrow McLaren

El piloto español Fernando ALonso, dos veces campeón mundial de Fórmula Uno y una vez de resistencia, disputará este año las 500 Millas de Indianápolis con el equipo Arrow McLaren SP, con un coche propulsado por un motor Chevrolet, en busca de la ansiada Triple Corona, informó la escudería.

"Arrow McLaren SP y Fernando Alonso unirán fuerzas con el principal patrocinador, Ruoff Mortgage, para competir en la 104 edición de las 500 Millas de Indianápolis 500", informa el equipo.

El español se unirá a los pilotos de Arrow McLaren SP, el estadounidense Oliver Askew y el mexicano Patricio 'Pato' O'Ward en un equipo de tres coches "en una mezcla de juventud y experiencia" en la legendaria prueba.

Arrow McLaren SP and @alo_oficial will join forces with title partner @RuoffMortgage to compete in the 104th Running of the Indianapolis 500. 👊 Find out more below.@ArrowGlobal // @McLarenF1 // #INDYCAR // #Indy500