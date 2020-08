Fernando Alonso sale ileso al chocar su auto en los entrenamientos

El español Fernando Alonso sufrió este jueves un accidente sin consecuencias a poco menos de una hora del fin de la segunda sesión de entrenamientos de la 104 edición de las 500 Millas de Indianápolis. El incidente echó al traste dos días alentadores de trabajo en Indianapolis Motor Speedway. Alonso estaba saliendo de la curva 4 cuando empotró su coche en el cemento.



Alonso abandonó por sus propios medios el vehículo al tiempo que llegaban los equipos de seguridad y asistencia. El Dallara-Chevrolet No. 66 del dos veces campeón de Fórmula Uno sufrió daños en la rueda del lado derecho. Su vehículo era hasta entonces el sexto clasificado. "Desafortunadamente, sucedió de nuevo hoy, pero espero que haya sucedido hoy y no el domingo", dijo Alonso a NBC Sports Gold.

"Empezaremos de nuevo. Todo iba más o menos bien en lo que va de semana. El equipo se pondrá manos a la obra", añadió.



Alonso dijo que pensaba que el auto sería reparable. El viernes habrá otra tanda de entrenamientos antes de la clasificación el sábado. Aseguró que tenía toda la confianza en el equipo de McLaren. Es el segundo año consecutivo que Alonso se estrella en el segundo día de entrenamientos de las 500 Millas de Indianápolis. No se clasificó para el evento de 2019, pero se garantiza que estará en el campo de 33 autos de este año, que no tiene entradas adicionales que puedan dejarlo fuera.



Alonso, quien confirmó el martes que no correrá en las 500 Millas de Indianápolis durante al menos los próximos dos años, debido a su nuevo contrato de la Fórmula 1 con Renault, fue el quinto más rápido en la primera tanda de entrenamientos del miércoles y dijo que su equipo Arrow McLaren Racing SP "estaba mejorando el coche cada vez un poco más".

Como novato de 2017, Alonso lideró 27 vueltas y terminó vigésimo cuarto, debido a una falla en el motor, sin eso le impidiese que lo nombrasen el ganador del premio de Novato de la Carrera. Craig Hampson, el ingeniero de Alonso para la carrera de este año, le dijo a Welch en una entrevista el jueves temprano que creía que el español podría ganar la 104 edición de las 500 Millas de Indianápolis si se le diera un auto fuerte.



Ahora, será el equipo de mecánicos, los que tengan que hacer un trabajo extra para que los objetivos de Arrow McLaren Racing SP se cumplan y puedan ofrecer a Alonso el coche competitivo con el que alcance el gran sueño de lograr la Triple Corona del automovilismo mundial.