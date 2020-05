Fernando Alonso ya definió su futuro y tiene claro qué hará en 2021

El piloto español de automovilismo Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula Uno (2005 y 2006) y del Mundial de Resistencia (en la Supertemporada 2018-19) aseguró que ya tiene "decidido" qué hará la campaña 2021, en la que barajaba una posible vuelta a la Fórmula Uno si se producía el cambio de reglas, pospuesto a 2022.



"Sé más o menos lo que voy a hacer en 2021, espero que lo sepáis pronto, pero no puedo decir más", aseguró el doble campeón mundial asturiano de F1, en respuesta a preguntas de los aficionados a través del perfil oficial de las 24 Horas de Le Mans en Instagram, prueba a la que se comprometió a volver a competir para buscar una tercera victoria.

"Siempre dije que en 2021, con nuevas reglas, era posible que volviera a la Fórmula Uno, porque quizás los coches estén más equilibrados y tenga hambre de probarme de nuevo", explicó Alonso.



No obstante, ese cambio de reglamentación ha sido retrasado por los rectores de la Fórmula Uno a 2022, una decisión que es "una mala noticia" para la categoría, según el piloto ovetense, ya que necesita "equilibrar los coches" y aplicar estas reglas "lo antes posible", aunque admitió que con la actividad parada por la pandemia del coronavirus, era una decisión lógica. "Es una decisión entendible, porque con esta situación ahora no puedes desarrollar los coches de 2021", agregó el genial piloto asturiano, doble campeón de la F1 con el equipo Renault y ganador del Mundial de Resistencia (WEC) con Toyota.



La última incursión en una nueva disciplina del inquieto piloto asturiano fue su participación en el Rally Dakar 2020 en Arabia Saudí, en el que acabó decimotercero en su primera experiencia en un rally e incluso llegó a subirse al podio, al ser segundo en la octava etapa.

"Me encanta el espíritu de la carrera. He compartido momentos con pilotos, mecánicos, periodistas, estás en el medio del desierto, no hay hoteles, baños, muchas cosas que estás acostumbradas en otras carreras, y no ha diferencia entre la gente. Creo que fueron tres semanas de pura experiencia", explicó Alonso.



Para el piloto español ese tipo de pruebas ayudan a profundizar en la parte humana del deporte y no descartó repetir la participación en próximas ediciones. "Ojalá pueda volver algún día, tengo varios años para hacerlo, Carlos (Sainz) lo ganó con 57 años este año. Ojalá pueda volver, ser más competitivo y tratar de ganar", agregó.



Alonso admitió que no está en sus planes actuales competir al completo en el campeonato estadounidense de circuitos ovales IndyCar -del que ha participado en las 500 Millas de Indianápolis de 2017, prueba en la que volverá a participar este año, en agosto- no es algo que esté en sus planes actuales, ya que requiere un "gran compromiso" y mucha preparación. "Las 500 Horas de Indianápolis ya son un gran compromiso y una gran preparación, no quiero imaginarme el campeonato completo", añadió.

El piloto español explicó que su ídolo automovilístico de niño era el brasileño Ayrton Senna, tres veces campeón del mundo de Fórmula Uno, y entre sus mejores compañeros recordó a los italianos Giancarlo Fisichella y Jarno Trulli, el británico Jenson Button, y sus compañeros en el equipo Toyota de Resistencia (Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Mike Conway, Kamui Kobayashi y José María 'Pechito' López).



Preguntado por si le gustaría crear su propia escuadra de automovilismo, Alonso -que regenta un equipo de eSports y otro de Fórmula Renault Eurocup- descartó crear un equipo de Fórmula Uno, porque "genera más preocupaciones que felicidad", aunque dijo que no le importaría dirigir uno de resistencia. "No lo tengo planeado en un plazo corto", añadió.