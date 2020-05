FIA anuncia cambios en el reglamento de la Fórmula 1

El techo de gasto máximo por escudería de Fórmula 1 volverá a reducirse en 2021 a un máximo de 145 millones de dólares y se introducirán medidas para favorecer a los equipos más modestos, anunció este miércoles la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

El Consejo Mundial del deporte del motor, la instancia dirigente de la Fórmula 1, tomó estas decisiones en una reunión celebrada por videoconferencia dedicada a estudiar las consecuencias de la pandemia del nuevo coronavirus que ha impedido comenzar este año el campeonato de la máxima categoría del automovilismo.

Esta nueva reducción del límite de gastos dejará el máximo presupuesto por equipo en 145 millones de dólares en 2021, 140 millones en 2022 y 135 millones de 2023 a 2025, según una base de una temporada con 21 grandes premios, indicó la FIA en un comunicado.

Lea también: Pilotos de la Fórmula 1 no irán a países sin sistemas médicos de garantías

Inicialmente, este techo iba a ser de 175 millones en 2021, pero la reducción de los ingresos de los equipos por la ausencia de carreras en lo que va de año ha llevado a las escuderías y a las instancias dirigentes de este deporte a aceptar esta nueva reducción.

World Motor Sport Council approves changes to 2020, 2021 and 2022 FIA Formula 1 Regulationshttps://t.co/DhvW3KsgJM