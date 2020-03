Gran Premio de las Américas de MotoGP fue aplazado hasta noviembre

El Gran Premio de motociclismo de las Américas, que debía tener lugar del 3 al 5 de abril en Austin (Texas), fue aplazado al 13-15 de noviembre debido a la epidemia del coronavirus, anunciaron los organizadores este martes en un comunicado.

Para permitir este aplazamiento, la prueba final del Campeonato del Mundo, en Valencia (España), fue aplazada del 15 al 22 de noviembre, precisan la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), la IRTA (International Road-Racing Teams Association), que representa a los equipos, y Dorna Sports, el promotor del MotoGP.

Es la tercera prueba de la temporada en verse afectada por el Covid-19, ya que el gran premio inaugural, en Catar, el pasado domingo, solo se disputó en las categorías Moto2 y Moto3, debido a que sus pilotos y equipos se encontraban ya en el lugar realizando ensayos, mientras que el Gran Premio de Tailandia, inicialmente previsto el 22 de marzo, fue aplazado al 4 de octubre.

