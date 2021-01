Habló Juan Pablo Montoya: las 24 horas de Daytona y su futuro en el automovilismo

Juan Pablo Montoya sigue más vigente que nunca y se plantea un 2021 con varios objetivos y mirando de reojo los primeros años de su hijo en el automovilismo. El piloto bogotano correrá el próximo 30 de enero las 24 horas de Daytona, pero este domingo inician las prácticas y él ya está a tope.

“Aquí hay muchos pilotos con experiencia y talento en la grilla, gente que ha corrido Daytona muchas veces. La verdad, estoy muy contento de estar acá y vamos a ver qué trae. Esta noche tenemos una práctica y es complicado cuando hay cuatro pilotos porque uno no tiene mucho tiempo con el carro. Anoche di ocho vueltas y hoy daré unas cinco”, señaló este sábado el corredor colombiano, quien no corre desde noviembre de 2020.

Sobre su experiencia y cómo podría influir en la competencia, Montoya describió: "Eso es irrelevante. Aquí lo que pesa es andar rápido y el hoy. Lo que uno hizo hace años a nadie le importa... pues muy chévere y muy bonito, pero es hoy cuando toca andar rápido, no cometer errores y hay que hacer todo hoy", en entrevista con el periodista Germán Mejía Pinto.

También puntualizó en las diferencias de su carro con otros más importantes del circuito: "Yo creo que va a estar bastante competitivo. Es complicado saber qué tan rápidos van a estar los Cadillac. Va a estar duro".

Y cerró hablando de su futuro cercano en el automovilismo: "La verdad, no pensé que fuese a salir mucho este año. Estamos muy tranquilos y nos vamos para Europa todos, entonces las cosas están bien. No me quejo. Mi base va a ser Europa".