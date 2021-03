Hamilton no considera "factor decisivo" ganar títulos para seguir en la F1

Mercedes presentó este martes su nuevo monoplaza para la temporada 2021, en la que Lewis Hamilton buscará un octavo título mundial récord en la Fórmula 1, aunque el piloto inglés negó que la posibilidad de una nueva corona fuera "el factor decisivo" para renovar finalmente un año más con la escudería.

"No quiero que ese sea el factor decisivo. Empecé en el automovilismo porque me gustan las carreras y creo que ese debe estar siempre en el corazón de lo que hago. Si todo lo que quieres son las recompensas, si todo lo que buscas son los títulos, te estás perdiendo. Por supuesto, es el sueño último, pero no creo que sea necesariamente el factor decisivo que te haga parar o continuar", afirmó Hamilton en la presentación de este martes.

"Es más bien preguntarte si cuando te pones el casco estás todavía sonriendo al salir del garaje. En resumidas cuentas, saber si lo que haces te gusta", señaló Hamilton.

Por segundo año consecutivo, el coche de Mercedes, bautizado W12, muestra una tonalidad negra en homenaje a lucha contra las discriminaciones raciales que simboliza Hamilton. En 2021, el gris tradicional de las 'Flechas de Plata' tiñe simplemente la parte trasera del coche.

"En el pasado, mi principal objetivo era simplemente ganar el campeonato (...) Este año se trata de promover la diversidad y de asegurar que se tomen medidas", explicó Hamilton en un vídeo en el que se presentó el monoplaza.



-Abriendo caminos-



"Estoy muy orgulloso de Mercedes ya que está abierta al cambio. Poner en marcha una fundación e invertir dinero, llevar a un cambio real del sistema en el seno de nuestra propia organización, es algo fantástico. Y si hacemos lo que tenemos previsto, vamos a crear vías de acceso para los jóvenes de las minorías, para que puedan acceder a la disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Espero realmente que en el futuro veamos que la diversidad es más grande", afirmó.

El piloto de 36 años habló sobre la duración de su nuevo contrato, de un año, firmado a principios de febrero: "Estoy en una posición privilegiada y he conseguido la mayor parte de las cosas que quería lograr. No tengo por lo tanto la necesidad de planificar demasiado lejos en el futuro".

"Después podremos hablar de la posibilidad de hacer más", explicó Hamilton.

En 2021, la Fórmula 1 debería ir en la línea de la continuidad, antes de que la nueva reglamentación, en 2022, pueda traer una pequeña revolución y una mayor igualdad entre las escuderías.