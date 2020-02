Hijo de Juan Pablo Montoya da el salto a la Fórmula 4

Desde hace unos años, el apellido Montoya en Colombia se ha relacionado con la velocidad y el automovilismo principalmente por lo hecho por Juan Pablo Montoya desde que se destacó en la Fórmula 3000 Internacional, Cart, Fórmula 1, IndyCar, Nascar, entre otros.

En esta oportunidad y aunque el piloto de 44 años sigue vigente, el protagonista de una nueva noticia no es él, sino, su hijo Sebastián Montoya de 14 años.

Y es que el joven deportista fue confirmado como nuevo integrante del equipo Prema Powerteam de la categoría Fórmula 4.

Seven victories to the Montoya name, but will it increase? 👀



Juan Pablo's son Sebastian has taken his first steps towards #F1 https://t.co/jjpEtqzez9