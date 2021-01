Histórico fabricante Aston Martin volverá a la F1 con Sebastian Vettel como líder

El legendario fabricante británico de automóviles Aston Martin anunció este lunes que regresa este año a los circuitos de Formula Uno, con unos bólidos que serán conducidos por Sebastian Vettel y Lance Stroll.

Sesenta años después de su última carrera, la marca de lujo de Gaydon volverá a rugir sobre el asfalto en el Gran Premio en Melbourne (Australia), que se celebrará el próximo 21 de marzo.

Los colores del nuevo monoplaza y otros detalles sobre el "Aston Martin Formula One Team" se darán a conocer en febrero, según informaron hoy sus responsables en un comunicado.

En los últimos años, la marca británica ha participado en diversas carreras deportivas, con victorias en citas de la talla de las 24 Horas de Le Mans, y ha sido patrocinador de principal de la compañía Red Bull Racing.

Introducing the Aston Martin Formula 1 Team.



61 years after we last competed in @F1, Aston Martin is back on the grid in 2021.



Follow @AstonMartinF1 to stay up to date with the action this year.#AstonMartinF1 pic.twitter.com/PWzsApWjXM