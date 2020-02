Momentos de tensión y preocupación se vivieron ese lunes 17 de febrero cuando se disputaba la última vuelta de las 500 millas de Daytona de la categoría Copa Nascar. Y es que el piloto Ryan Joseph Newman, quien compite para el equipo Roush Fenway Racing, protagonizó un escalofriante accidente justamente cuando lideraba la carrera.

Newman fue embestido en la parte posterior de su auto por otro y de inmediato perdió el control del vehículo, el cual en un principio se chocó de frente con la barrera de protección, pero por la potencia del impacto se volcó. Lastimosamente la prueba estaba en etapa final por lo que luego de rebotar con la pared que limita la pista con las graderías, el automóvil se dirigió al centro de la carretera en donde fue golpeado por Cory Lajoie, quien venía de atrás, justo en el lado en el cual se sienta el piloto.

A través de las imágenes de la transmisión se notó como quedó el auto de Newman se prendió en fuego y quedó totalmente destruido.

El piloto estadounidense fue sacado del carro y trasladado a un hospital local a la espera de su evolución.

El accidente causó conmoción en el mundo del automovilismo, hasta el colombiano Juan Pablo Montoya, quien hace algunos años participó en la Copa Nascar, se pronunció en las redes sociales lamentando el hecho.

